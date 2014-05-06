中国公开市场：今日将进行600亿元28天期限正回购操作-业内人士

路透上海5月6日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行600亿元人民币正回购操作，仍为28天期限品种。

上周央行公开市场正回购减力，净投放资金910亿元人民币，以稳定月末及五一小长假前的资金面；目前经济运行虽处偏弱运行格局，但宏观政策依旧以微刺激为主要方向，货币政策在此基本框架下也暂难有大动余地，稳中略偏松仍是主基调。

本周公开市场到期资金规模为600亿元，全部为正回购到期，而无逆回购和央票到期。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。

另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。常备借贷便利(SLF)则未有新的操作。(完)

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