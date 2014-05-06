路透基点：中国旭光高新材料要求延迟偿付贷款

路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国旭光高新材料集团有限公司 要求贷方同意延迟偿还债务；公司8,500万美元一年期无担保境外贷款于上周五到期。

与会的消息人士表示，上周五在台北召开会议时，联贷的贷款人被告知借款人提议在2015年5月前分期偿还这笔债务，且承诺提供一些公司股票及国内固定资产作为回报。

一名消息人士指出，需要三分之二的贷方同意，才能宣告违约。

消息人士们表示，中国旭光高新材料集团有限公司未于4月11日前发布2013年财报，即违反现行8,500万美元贷款合约的规定，股票已停牌逾20天。

据旭光官网,该公司从事天然芒硝的开采、加工和制造，以及聚苯硫醚(PPS)的生产和销售。

一如先前报导，在股票停牌易后，公司高达1.2亿美元的再融资案已暂告搁置。该融资案利率为较伦敦银行间拆放款率(LIBOR)加码约495个基点，最高层级先付费用约45个基点。消息人士们指出，其定价显着高于2013年4月签署8,500万美元一年期贷款利率，即LIBOR加码405个基点及先付费用45个基点的水准。

沽空机构Glaucus Research集团宣称，该公司在2009年首次公开发行(IPO)及其后发布财报时，多次对投资人及香港证交所发布不实的数据。公司此后即要求暂停股票交易。