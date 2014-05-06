路透基点：中国旭光高新材料要求延迟偿付贷款

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国旭光高新材料集团有限公司 要求贷方同意延迟偿还债务；公司8,500万美元一年期无担保境外贷款于上周五到期。
与会的消息人士表示，上周五在台北召开会议时，联贷的贷款人被告知借款人提议在2015年5月前分期偿还这笔债务，且承诺提供一些公司股票及国内固定资产作为回报。
一名消息人士指出，需要三分之二的贷方同意，才能宣告违约。
消息人士们表示，中国旭光高新材料集团有限公司未于4月11日前发布2013年财报，即违反现行8,500万美元贷款合约的规定，股票已停牌逾20天。
据旭光官网,该公司从事天然芒硝的开采、加工和制造，以及聚苯硫醚(PPS)的生产和销售。
一如先前报导，在股票停牌易后，公司高达1.2亿美元的再融资案已暂告搁置。该融资案利率为较伦敦银行间拆放款率(LIBOR)加码约495个基点，最高层级先付费用约45个基点。消息人士们指出，其定价显着高于2013年4月签署8,500万美元一年期贷款利率，即LIBOR加码405个基点及先付费用45个基点的水准。
沽空机构Glaucus Research集团宣称，该公司在2009年首次公开发行(IPO)及其后发布财报时，多次对投资人及香港证交所发布不实的数据。公司此后即要求暂停股票交易。
中国旭光高新材料集团股价在3月25日大跌7.4%至1.25港元，此后公司股票即宣告停牌。(完) (编译 龚芳; 审校 王冠中)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译