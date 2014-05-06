全球金市：金价守在三周高位附近，乌克兰局势升级提振黄金买兴

Goldcorp 在墨西哥的Los Filos矿场恢复运作，之前与当地的土地所有者签署了新的五年期租用协议。

南非矿业协会和建设联盟(AMCU)表示，罢工人员拒绝全球三家最大铂金矿业公司最新提出的薪资提议。

南非总统祖玛指责AMCU让铂金矿工罢工长达近四个月是不负责任的举动，称争议有可能导致工人失业。

三个贸易组织要求美国上诉法院阻止证交会实施新规。该新规要求企业确定其产品是否含有非洲战乱地区的“冲突矿石”(conflict minerals)。(完)

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