中国外贸：广交会出口成交额同比降逾12%，长单占比依然偏低--报载

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透北京5月6日 - 中国证券报周二报导，第115届中国进出口商品交易会(广交会)累计出口成交1,911.84亿元人民币，扣除汇率波动因素后，环比下降2.01%，同比下降12.64%。
报导称，此次广交会对欧盟、日本、东盟和金砖国家（印度、巴西、俄罗斯、南非）的成交额同比均有不同程度的下滑，其中对东盟成交额的下降幅度最大，同比下降18.31%。对金砖四国成交额虽然环比增长5.11%，但同比下降12.96%。不过对美国成交额环比和同比均增长，增幅分别为0.72%和2.45%。
本届广交会参会的采购人数略有下降，然而拥有自主品牌的高附加值产品成交较好。品牌展区成交占总成交额的33.98%。
从订单的期限来看，成交订单以中短单为主，长单占比依然偏低。6个月以上的长单占比16.84%，而3个月以内的短单占比达到50.39%。
中国商务部日前发布《中国对外贸易形势报告（2014年春季）》指出，2014年世界经济复苏势头趋于改善，中国经济开局平稳，全年进出口有望保持相对稳定增长，但外贸面临的困难和挑战依然较多。 (完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译