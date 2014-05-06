芝加哥期市：小麦合约连升三日，因供应及产量前景存疑

美国农业部周一表示，美国冬麦良率为31%，较之前一周低2个百分点，与交易商预期相符。

周末美国大平原南部炎热的天气，令过去几个月已遭乾旱的冬麦承压；天气预报机构周一表示，截至本周中期，炎热天气料不会缓解。

据美国农业部每周作物生长和条件报告，截至5月4日，农户仅播种了29%的玉米作物，较一周前增加10个百分点，五年均值为42%，分析师此前预测为33%。

美国交易时段收盘时，美国农业部表示，美国大豆作物已播种5%，低于五年均值11%，亦低于分析师平均预估的8%。

亲俄反政府分子周一在乌克兰东部城市斯拉维扬斯克附近的激烈交火中击落一架乌方的直升机，基辅政府同时向西南港口城市敖德萨派遣特种部队，防止叛乱向西扩散。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 732.25 3.25 +0.45% +2.27% 697.37 66

CBOT玉米 506.25 -1.75 -0.34% +1.35% 505.47 50

CBOT大豆 1458.75 -4.50 -0.31% -0.82% 1468.73 42

CBOT稻米 $15.52 $0.00 +0.00% +0.16% $15.52 56

美国原油 $99.47 -$0.01 -0.01% -0.29% $101.49 32

汇率

欧元/美元 $1.387 $0.000 -0.01% +0.02%

美元/澳元 0.928 0.001 +0.10% +0.04% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/于春红; 审校 白云/龚芳)