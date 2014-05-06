芝加哥期市：小麦合约连升三日，因供应及产量前景存疑

美股盘后：高通公布季度业绩后股价上扬1%
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
美国农业部周一表示，美国冬麦良率为31%，较之前一周低2个百分点，与交易商预期相符。
周末美国大平原南部炎热的天气，令过去几个月已遭乾旱的冬麦承压；天气预报机构周一表示，截至本周中期，炎热天气料不会缓解。
据美国农业部每周作物生长和条件报告，截至5月4日，农户仅播种了29%的玉米作物，较一周前增加10个百分点，五年均值为42%，分析师此前预测为33%。
美国交易时段收盘时，美国农业部表示，美国大豆作物已播种5%，低于五年均值11%，亦低于分析师平均预估的8%。
亲俄反政府分子周一在乌克兰东部城市斯拉维扬斯克附近的激烈交火中击落一架乌方的直升机，基辅政府同时向西南港口城市敖德萨派遣特种部队，防止叛乱向西扩散。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 732.25 3.25 +0.45% +2.27% 697.37 66
CBOT玉米 506.25 -1.75 -0.34% +1.35% 505.47 50
CBOT大豆 1458.75 -4.50 -0.31% -0.82% 1468.73 42
CBOT稻米 $15.52 $0.00 +0.00% +0.16% $15.52 56
美国原油 $99.47 -$0.01 -0.01% -0.29% $101.49 32
汇率
欧元/美元 $1.387 $0.000 -0.01% +0.02%
美元/澳元 0.928 0.001 +0.10% +0.04% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/于春红; 审校 白云/龚芳)
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。