国际油市：美国原油期货守在100美元之下，美国原油库存料上升

路透对五位分析师的初步调查显示，上周美国商业原油库存和油品库存料增加，原油库存可能连续第三周创新高，因进口增加。

在美国石油协会(API)及能源资料协会(EIA)公布原油库存量之前的调查显示，5月2日止当周原油库存料增加150万桶。

API将在周二2030GMT公布库存报告，EIA则于周三1430GMT公布。

利比亚国营石油公司National Oil Corp (NOC)发言人士周一表示，利比亚石油产量目前为每日25万桶；重要的南部El Sharara油田仍然关闭。

NOC并称，新的抗议活动造成利比亚Zultun和Raquba油田关闭，合计每日3.9万桶的产量受阻。

一份业界报告周一显示，美国4月服务业成长小幅放缓；雇佣活动步伐连续第四个月减慢，并创下逾一年最慢水平。

俄罗斯石油管道巨头Transneft 发言人士周一表示，该公司上个月停止向乌克兰和匈牙利输送柴油，因输送管所有权不明。

巴西石油监管机构ANP周一表示，该国3月石油和天然气产量升至26个月高位，因皇家荷兰/壳牌石油集团 和BG Group Plc 等弥补了国营石油公司Petrobras 产量停滞的影响。(完)

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