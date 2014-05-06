《中国报摘》--其他报纸重要消息5月6日

**上海证券报**

--记者获悉，上海市国资委正酝酿出台关于推进国有企业积极发展混合所有制经济的若干意见，进一步推动上海国资委监管的50多家控股集团及旗下重要子公司加强混合所有制经济改革的力度。

--广发银行公布2013年年报显示，该行去年实现净利润115.83亿元人民币，同比增幅仅为3.2%。增幅急剧下滑；此外2013年末资本充足率由上一年末的11.27%降至8.97%；广发银行表示，全力推进上市工作，力争早日建立长效资本补充机制。

--宏源证券 公告称，公司争取在6月6日前披露重大资产重组信息；目前重组方案制定工作已初步完成，需进一步细化、修改和完善，尚存在不确定性。

--从年初上线至今，不足四个月的时间腾讯旗下理财产品理财通的规模呈加速壮大之势。腾讯财付通总经理赖智明宣布，理财通目前吸纳的资金规模已经超过800亿元。

--国家外管局国际收支司司长管涛撰文指出，在中国国际收支趋向均衡、人民币汇率接近合理均衡水平的背景下，跨境资金流动和人民币汇率双向波动将会经常发生。对于这种变化，市场各方都要做出适应性调整，理性看待，积极应对。

**证券时报**

--上港集团 公告称，公司对全资子公司上海冠东国际集装箱码头公司的委托贷款60.6亿元，将以债转股的形式转增冠东国际注册资本，增资后冠东国际的注册资本增至65亿元。

**21世纪经济报 道**

--中国财务公司协会会长张华称，希望有关监管部门能从支持实体经济角度出发，从财务公司的特征出发，将行业的存款准备金率从目前的15%-16%水平调整到5%-8%；他表示，如果上述定向存准调整成功，新释放的资金量将达3,000亿元。(完)