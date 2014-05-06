《全球重要经济事件一览表》--5月6日-5月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月6日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议(ECOFIN)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布春季经济展望，包括成员国和非成员国主要经济体的预测及详细分析。OECD秘书长葛利亚和副秘书长玉木林太郎将在OECD年度论坛第二天发布该展望(0900)。

伦敦--Fathom货币政策论坛(0800)。

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦在纽约大学Money Marketeers活动讲话。

悉尼--澳洲央行(RBA)举行利率决策会议。

5月7日(三)

华盛顿--金融稳定监管委员会(FSOC)举行会议。美国财政部长杰克卢和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦出席。

芝加哥--第50届银行业结构和竞争年会(至5月9日)。演讲嘉宾包括：美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和美联储理事塔鲁洛。

阿布贾--世界经济论坛非洲峰会(至5月9日)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至5月8日)。

东京--日本央行发布4月货币政策会议记录(2350)。

5月8日(四)

柏林--2014年WDR Europa论坛，主题为“我们想要什么样的欧洲？--一项欧盟共同政策的观点”。发言嘉宾包括：德国总理梅克尔、欧盟(EU)执委会主席巴罗索、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)、德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)、匈牙利总理Viktor Orban和欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)。

纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策讲话(1200)。

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在“美国青年一代的资产负债表：美国梦面临危机？”研究座谈会上致欢迎词(1200)。

布鲁塞尔--欧洲央行管委会会议，此后发布利率决议、召开新闻发布会。

伦敦--英国央行宣布利率决议。

奥斯陆--挪威央行举行利率会议。

5月9日(五)

美国圣保罗--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一次晚宴上发表演讲。

新奥尔良--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在路易斯安那州银行家协会2014年大会讲话(1600)。

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁出席赫尔辛基大学的活动。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参加银行业和金融业女性(WIBF)商业午餐会的小组讨论。

洛桑--瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)讲话。

5月11日(日)

阿联酋迪拜--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在迪拜美国商会和迪拜国际金融中心就经济展望讲话(0530)。

北京--英国央行金融政策委员会(FPC)成员Donald Kohn在北京讲话，主题为“中国宏观审慎监管的未来：比较英国FPC和美国金融稳定监管委员会(FSOC)体系”。

5月12日(一)

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在费城联储主办的“改造老社区：连接增长和机遇”大会上致开幕词(1600)。

维也纳--第42届经济学大会--迈向欧洲银行业联盟：评估状况(至5月13日)。发言嘉宾包括：欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、欧元集团工作组主席Thomas Wieser和国际货币基金组织(IMF)经济学家Giovanni Dell'Ariccia。

悉尼--澳洲央行(RBA)金融稳定部门主管Luci Ellis在汤森路透第二届澳洲监管峰会上讲话(2330)。

5月13日(二)

沙特利雅得--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在利雅得美国商会就经济展望讲话(0430)。

美国夏洛特市--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在主题为“危机后监管的实施和影响”的2014年信贷市场研讨会上致欢迎词(1430)。

斯洛文尼亚波多若斯--斯洛文尼亚财长Uros Cufer在金融会议上讲话。

多伦多--不列颠哥伦比亚省财政厅厅长Michael de Jong在加拿大经济俱乐部讲话(1545)。

悉尼--澳洲国库部长霍基在众议院发布2014-15财年预算案。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程