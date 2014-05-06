中国新债：财政部周六起发行至多300亿元凭证式国债，期限一、三和五年

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海5月6日 - 中国财政部周一稍晚公告称，将于周六(10日)起，发行总额至多300亿元人民币的凭证式国债，期限包括一年、三年和五年，发行期为5月10日-5月19日。
刊登在财政部网站的公告显示，上述国债为今年第二期凭证式国债，其中一年期30亿元，票面年利率3.60%；三年期150亿元，票面年利率5.00%；五年期120亿元，票面年利率5.41%。
财政部表示，投资者提前兑取国债按实际持有时间和相对应的分档利率计付利息，具体为：从购买之日起，本期国债持有时间不满半年不计付利息，满半年不满1年按1.74%计息。
3年期和5年期持满1年不满2年按3.47%计息，满2年不满3年按4.49%计息；5年期持有时间满3年不满4年按4.99%计息，满4年不满5年按5.13%计息。(完)
参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译