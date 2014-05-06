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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 09:30 BJT

中国新债：财政部周六起发行至多300亿元凭证式国债，期限一、三和五年

路透上海5月6日 - 中国财政部周一稍晚公告称，将于周六(10日)起，发行总额至多300亿元人民币的凭证式国债，期限包括一年、三年和五年，发行期为5月10日-5月19日。

刊登在财政部网站的公告显示，上述国债为今年第二期凭证式国债，其中一年期30亿元，票面年利率3.60%；三年期150亿元，票面年利率5.00%；五年期120亿元，票面年利率5.41%。

财政部表示，投资者提前兑取国债按实际持有时间和相对应的分档利率计付利息，具体为：从购买之日起，本期国债持有时间不满半年不计付利息，满半年不满1年按1.74%计息。

3年期和5年期持满1年不满2年按3.47%计息，满2年不满3年按4.49%计息；5年期持有时间满3年不满4年按4.99%计息，满4年不满5年按5.13%计息。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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