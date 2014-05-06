中国金融：银联商务与光大银行推联名信用卡，小额信贷再创新

路透上海5月6日 - 继推出“天天富”POS贷后，中国银联商务周一携手中国光大银行 推出“天天富”联名信用卡，这是面向银联商务小微企业或个体商户客户的一款新型小额消费信贷产品。

公司新闻稿称，“天天富”联名信用卡因有商户POS交易流水信息作为授信依据，商户申请信用卡时即可获知授信额度范围，最高额度可达30万元人民币，该项服务在国内尚属于首创。另外，如果用户急需现钱，可利用现金转出功能直接在线转账支取授权的提现额度。

针对其合作客户的需求，该联名信用卡还设计了具有更为灵活、自主的还款方案。例如，在本金还款方式上，持卡商户可选择本金均摊、本金非均摊、首期无需偿还本金等多种方式。另外，联名信用卡还为持卡商户提供了便利的 “随时修改”还款组合服务，持卡商户可对之前的还款“组合”方式随时进行修改并重新组合，以更有计划地周转资金，提高资金使用效率。

近阶段，银联商务已为其合作客户开发出一系列小额融资信贷产品。例如，银联商务分别与江苏银行、南京银行合作推出天天富POS贷，在商户POS交易流水信息为授信依据，由银行直接为商户提供贷款融资或消费贷款服务，贷款申请可在线完成，无需抵押，授信额度可高达50万元。