美国个股：维权投资者William Ackman看好房利美和房贷美股票

路透纽约5月5日 - 维权投资者William Ackman周一表示，他推荐抵押贷款巨擘房利美 和房贷美 的股票，因这两家公司具有较低的流动性风险。

Ackman在纽约举行的Sohn投资会议上表示，这两家公司的股票可能都价值每股23美元；而目前价格只有4美元左右。他称，如果情况好的话，两档股票可以在47美元左右。

周一房利美收涨3.02%，房贷美劲扬6.28%。

Ackman是行业最受关注的投资者之一，他旗下旗舰基金Pershing Square Capital Management今年增值19%，轻松超越多数对冲基金。

自去年底以来，该基金已持有房利美和房贷美的普通股。(完)