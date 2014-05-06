美国个股：维权投资者William Ackman看好房利美和房贷美股票

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约5月5日 - 维权投资者William Ackman周一表示，他推荐抵押贷款巨擘房利美 和房贷美 的股票，因这两家公司具有较低的流动性风险。
Ackman在纽约举行的Sohn投资会议上表示，这两家公司的股票可能都价值每股23美元；而目前价格只有4美元左右。他称，如果情况好的话，两档股票可以在47美元左右。
周一房利美收涨3.02%，房贷美劲扬6.28%。
Ackman是行业最受关注的投资者之一，他旗下旗舰基金Pershing Square Capital Management今年增值19%，轻松超越多数对冲基金。
自去年底以来，该基金已持有房利美和房贷美的普通股。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。