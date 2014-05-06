新债招标：中国国开行三年和五年增发债收益率远低于预期--业内人士

美股盘后：高通公布季度业绩后股价上扬1%
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海5月6日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 今日招标的三年期固息增发债加权中标收益率为4.9345%，明显低于5.00%的市场预测均值；同时招标的五年期增发债中标收益率为5.0390%，亦低于5.15%的预测均值。
业内人士并透露，三年债的边际中标收益率为4.9470%；三和五年期债的投标倍数分别为3.52倍和3.71倍。
国开行另外两期七年和10年增发债将于北京时间11:10结束，市场对其预测均值分别为5.31%和5.36%。
此次增发债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
各期债券具体发行条款如下：
第8-11期增发债
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发行上限 3/7年各70亿元，5/10年各60亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：5月6日9:30-10:30
7/10年：5月6日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 5月9日
起息日 4月8日
分销期 5月8日-5月9日
上市日 5月15日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------------------（完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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