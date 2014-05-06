欧洲个股：瑞银改革进程将较第一季获利下滑更受关注

路透苏黎世5月6日 - 瑞银 周二将公布第一季财报，而其剥离不想要的资产、降低成本、以及处理过去丑闻相关风险的努力，或将盖过预期的净利下滑。

瑞银正在推动一项三年计划，已缩减投资银行业务，并抛弃较高风险活动，如债券交易等。该行计划将业务重新聚焦在私人银行，并称此举将有助其发放更高的股利。

瑞银已将风险资产腰斩，进度较预期为快，且赢得了投资人的支持。

瑞银自2012年底宣布重整计划以来，股价已上涨近46%，而国内对手瑞士信贷 同期涨幅为逾36%。瑞士信贷选择保留投资银行业务。

瑞士这两家银行的股价表现均优于欧洲银行类股指数 ，该指数在同期仅上涨逾30%。

但分析师表示，瑞银在退出较高风险资产方面的进展，已盖过了其他方面的不足。例如，根据花旗集团，瑞银在2015年底前将成本削减54亿瑞郎(62亿美元)的目标进度落后。

“该行在2013年底时仅削减了22亿瑞郎的成本，比预定目标少了10亿瑞郎，”分析师Kinner Lakhani称。

和许多对手一样，瑞银业面临对银行业过去不当行为调查的相关风险。

瑞士金融监管当局要求瑞银提列225亿瑞郎的额外储备，以因应可能的诉讼和罚款，如全球对汇市操控的调查等。

这额外的要求造成瑞银无法达成15%股东权益报酬率(ROE)的目标。