欧洲个股：瑞银改革进程将较第一季获利下滑更受关注

美股盘后：高通公布季度业绩后股价上扬1%
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透苏黎世5月6日 - 瑞银 周二将公布第一季财报，而其剥离不想要的资产、降低成本、以及处理过去丑闻相关风险的努力，或将盖过预期的净利下滑。
瑞银正在推动一项三年计划，已缩减投资银行业务，并抛弃较高风险活动，如债券交易等。该行计划将业务重新聚焦在私人银行，并称此举将有助其发放更高的股利。
瑞银已将风险资产腰斩，进度较预期为快，且赢得了投资人的支持。
瑞银自2012年底宣布重整计划以来，股价已上涨近46%，而国内对手瑞士信贷 同期涨幅为逾36%。瑞士信贷选择保留投资银行业务。
瑞士这两家银行的股价表现均优于欧洲银行类股指数 ，该指数在同期仅上涨逾30%。
但分析师表示，瑞银在退出较高风险资产方面的进展，已盖过了其他方面的不足。例如，根据花旗集团，瑞银在2015年底前将成本削减54亿瑞郎(62亿美元)的目标进度落后。
“该行在2013年底时仅削减了22亿瑞郎的成本，比预定目标少了10亿瑞郎，”分析师Kinner Lakhani称。
和许多对手一样，瑞银业面临对银行业过去不当行为调查的相关风险。
瑞士金融监管当局要求瑞银提列225亿瑞郎的额外储备，以因应可能的诉讼和罚款，如全球对汇市操控的调查等。
这额外的要求造成瑞银无法达成15%股东权益报酬率(ROE)的目标。
路透调查10位分析师的平均预估显示，瑞银料公布第一季净利下滑8.4%至9.05亿瑞郎。(完) (编译 王冠中; 审校 李爽)
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。