日本个股：本田在印度召回逾3.1万辆汽车，因制动系统存在隐患

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透孟买5月5日 - 日本本田汽车 的印度分公司将召回31,226辆Brio掀背车和Amaze小型汽车，以检查制动系统可能存在的问题。
该公司表示，召回2013年2月28日至2014年1月16日期间生产的车辆，以检查比例阀(proportioning valve)可能装配不当的问题。比例阀是用于调节输送给车轮的制动压力。
该公司在声明中称，总共将召回15,623辆Brio和15,603辆Amaze。
公司表示，若用户要求，将义务更换这些车辆的比例阀，并称没有收到有关这一部件的投诉。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译