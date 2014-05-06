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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 09:44 BJT

日本个股：本田在印度召回逾3.1万辆汽车，因制动系统存在隐患

路透孟买5月5日 - 日本本田汽车 的印度分公司将召回31,226辆Brio掀背车和Amaze小型汽车，以检查制动系统可能存在的问题。

该公司表示，召回2013年2月28日至2014年1月16日期间生产的车辆，以检查比例阀(proportioning valve)可能装配不当的问题。比例阀是用于调节输送给车轮的制动压力。

该公司在声明中称，总共将召回15,623辆Brio和15,603辆Amaze。

公司表示，若用户要求，将义务更换这些车辆的比例阀，并称没有收到有关这一部件的投诉。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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