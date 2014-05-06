更新版 1-中国公开市场：正回购量价平稳，单日净回笼440亿不改宽松资金面

* 单日净回笼440亿元，未改宽松资金面

* 正回购利率持稳，表明央行仍保持一定底部约束

* 常备借贷便利(SLF)短期操作概率相对偏小

* 本周公开市场料将实现资金净回笼 (新增评论及更多内容)

路透上海5月6日 - 中国央行公开市场周二单日净回笼440亿元人民币，但未对资金面形成扰动。市场人士表示，五一假期后，月初银行间流动性再次回归宽松，央行正回购操作量价皆保持相对平稳，延续此前温和基调。

他们并认为，考虑到当前资金面干扰因素较少，且资金利率仍有走低空间，不排除本周央行加大资金回笼规模的可能性。

“差不多，(操作量)基本符合预期吧，”上海一银行交易员表示，其所在行亦有上报14天正回购需求，但最终央行并没有操作；考虑到当前资金面比较宽松，央行回收600亿基本上也是平稳意图的体现。

央行公告称，公开市场今日进行的600亿元28天期正回购操作，中标利率继续持平于4.0%。该操作量较上周二的500亿元虽有所增多，但增幅有限。

本周公开市场到期资金规模为600亿元，全部为正回购到期，而无逆回购和央票到期；其中周二到期160亿元，周四到期440亿元。

对于一直保持不变的28天正回购中标利率，有交易员认为，这亦从另一方面说明央行对资金利率的底部还是存在一定约束的，只是当前流动性太过宽松，利率的指导意义相对有所弱化。

银行间货币市场七天期回购利率经过连续大幅下行后，周二跌幅明显缩窄，隔夜等主要品种亦在低位整固。今日公开市场正回购规模对资金面未有扰动，支撑流动性相对乐观预期。

东莞银行金融市场部分析师陈龙则称，当前财税缴款对于流动性影响尚未显现，基于后期流动性可能紧张和预先平衡流动性的操作思维，为5、6月交接时点储备流动性，也需要央行加大正回购规模，全周正回购规模在1,200亿元左右还是有可能的。

另外，对于央行上日公布的常备借贷便利(SLF)，华南一银行交易员表示，SLF作为平抑短期市场流动性波动的工具，短期内再度操作的概率应该不会很大，毕竟其透明度有限，而在当前央行利率市场化步伐加快的背景下，最终决定权有望交给市场。

央行周一公告称，春节后，随着现金逐步回笼，及外汇流入形势变化，央行全额收回了春节期间通过常备借贷便利(SLF)提供的流动性，一季度末余额减至零，当季累计开展SLF规模为3,400亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。

另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 600

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 600

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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