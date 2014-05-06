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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 12:03 BJT

中国货币市场：主要回购利率低位整固，流动性乐观预期持续

路透上海5月6日 - 中国银行间市场七天期回购利率经过连续大幅下行后，周二跌幅明显缩窄，隔夜等主要品种亦在低位整固。今日公开市场正回购规模对资金面未有扰动，支撑流动性相对乐观预期。

交易员表示，中旬缴税之前不排除七天期回购利率有下探至3%以下的可能性，但整体来说，资金价格料以小幅盘整为主。

另外，资金市场另一重要指标--三个月shibor连续第四日走低，最新 报在5.4474%，创下自去年12月20日以来新低。

北京一银行交易员称，“今天正回购量不算大，七天回购还可能(再跌)到3%以下。”

中国央行公开市场稍早进行了600亿元人民币的28天期正回购操作，中标利率持平于4.00%；今日正回购到期资金160亿元，按此计算，相当于单日净回笼440亿元。

不过上海一券商交易员认为，虽然不排除七天回购破位下行的可能，但总的来说，目前资金价格已属较低水平，低位盘整的可能性更大。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3771 2.3572 +1.99

七天 3.1076 3.1423 -3.47

14天 3.1759 3.1389 +3.70

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.4500 3.2750 +17.50

七天 3.4700 3.1950 +27.50

14天 3.4600 3.4100 +5.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4000 2.4000 +0.00

七天 3.0800 3.1393 -5.93

14天 3.1600 3.1600 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.3700 2.3700 +0.00

七天 3.0920 3.1400 -4.80

三个月 5.4474 5.4655 -1.81

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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