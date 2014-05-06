中国货币市场：主要回购利率低位整固，流动性乐观预期持续

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海5月6日 - 中国银行间市场七天期回购利率经过连续大幅下行后，周二跌幅明显缩窄，隔夜等主要品种亦在低位整固。今日公开市场正回购规模对资金面未有扰动，支撑流动性相对乐观预期。
交易员表示，中旬缴税之前不排除七天期回购利率有下探至3%以下的可能性，但整体来说，资金价格料以小幅盘整为主。
另外，资金市场另一重要指标--三个月shibor连续第四日走低，最新 报在5.4474%，创下自去年12月20日以来新低。
北京一银行交易员称，“今天正回购量不算大，七天回购还可能(再跌)到3%以下。”
中国央行公开市场稍早进行了600亿元人民币的28天期正回购操作，中标利率持平于4.00%；今日正回购到期资金160亿元，按此计算，相当于单日净回笼440亿元。
不过上海一券商交易员认为，虽然不排除七天回购破位下行的可能，但总的来说，目前资金价格已属较低水平，低位盘整的可能性更大。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.3771 2.3572 +1.99
七天 3.1076 3.1423 -3.47
14天 3.1759 3.1389 +3.70
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.4500 3.2750 +17.50
七天 3.4700 3.1950 +27.50
14天 3.4600 3.4100 +5.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.4000 2.4000 +0.00
七天 3.0800 3.1393 -5.93
14天 3.1600 3.1600 +0.00
Shibor
其中:隔夜 2.3700 2.3700 +0.00
七天 3.0920 3.1400 -4.80
三个月 5.4474 5.4655 -1.81
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译