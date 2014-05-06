中国债市：4月债券托管增加2,501亿元，基金取代商业银行居首--中债登

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海5月6日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，4月末债券托管余额为26.65万亿元人民币，当月增加2,501亿元。在新增量中，基金类机构托管当月继续放大至830亿元，取代商业银行排名居首。
商业银行4月债券托管量增加826亿元，为连续第九个月增持；基金类单月增持规模则进一步创下近一年来新高。
具体债券方面，中债登托管口径中，企业债以1,101亿元居当月各券种增量之首，包括国开行、农发行和进出口行所发的政策性金融债，同期共净增加899亿元。不过后者今年以来的累计净增量已达5,314亿元，超过企业债同期累计增量逾一倍。
其他主要机构中，4月信用社净减持债券115亿元，证券公司和保险机构各增持67亿元和159亿元。
以下为2014年4月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2014年4月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 169,793.53 826.28 2,975.41
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基金公司 28,121.78 830.37 1,363.59
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保险机构 23,757.31 158.77 528.12
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证券公司 1,803.96 67.09 217.19
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完) (整理 李宏薇；; 审校 边竞/杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译