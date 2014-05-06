版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 10:30 BJT

中国债市：4月债券托管增加2,501亿元，基金取代商业银行居首--中债登

路透上海5月6日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，4月末债券托管余额为26.65万亿元人民币，当月增加2,501亿元。在新增量中，基金类机构托管当月继续放大至830亿元，取代商业银行排名居首。

商业银行4月债券托管量增加826亿元，为连续第九个月增持；基金类单月增持规模则进一步创下近一年来新高。

具体债券方面，中债登托管口径中，企业债以1,101亿元居当月各券种增量之首，包括国开行、农发行和进出口行所发的政策性金融债，同期共净增加899亿元。不过后者今年以来的累计净增量已达5,314亿元，超过企业债同期累计增量逾一倍。

其他主要机构中，4月信用社净减持债券115亿元，证券公司和保险机构各增持67亿元和159亿元。

以下为2014年4月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2014年4月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

商业银行 169,793.53 826.28 2,975.41

----------------------------------------------------

基金公司 28,121.78 830.37 1,363.59

----------------------------------------------------

保险机构 23,757.31 158.77 528.12

----------------------------------------------------

证券公司 1,803.96 67.09 217.19

====================================================

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完) (整理 李宏薇；; 审校 边竞/杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐