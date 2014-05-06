金属期市：LME期镍上涨逾1%至逾一周高位，因供应不足

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
LME三个月期铜 持平于每吨6,717.25美元，此前上涨1.1%。英国市场周一逢假期休市。
上海期交所主力7月期铜合约 小跌0.2%，至每吨47,640元人民币(7,600美元)。
周一公布的民间调查显示，中国4月制造业活动连续第四个月萎缩 ，加重了中国经济是否仍在丧失动能的疑问。
美国供应管理协会(ISM)周一公布，4月服务业活动成长加速，增速为八个月来最快，因新订单跳升和企业整体活动增速为2008年初以来最快。 (完)
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(编译 杜明霞/王兴亚；审校 徐文焰/龚芳)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译