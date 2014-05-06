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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 09:56 BJT

金属期市：LME期镍上涨逾1%至逾一周高位，因供应不足

LME三个月期铜 持平于每吨6,717.25美元，此前上涨1.1%。英国市场周一逢假期休市。

上海期交所主力7月期铜合约 小跌0.2%，至每吨47,640元人民币(7,600美元)。

周一公布的民间调查显示，中国4月制造业活动连续第四个月萎缩 ，加重了中国经济是否仍在丧失动能的疑问。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，4月服务业活动成长加速，增速为八个月来最快，因新订单跳升和企业整体活动增速为2008年初以来最快。 (完)

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(编译 杜明霞/王兴亚；审校 徐文焰/龚芳)
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