全球经济：美国与新加坡达成美国国民税务信息共享协议--美国财政部

路透华盛顿5月5日 - 美国财政部发言人周一称，根据一项旨在打击美国人海外逃税的新法规，新加坡与美国达成了税务信息共享协议。

2010年出台的海外账户纳税法案(FATCA)将于7月1日起实施，该法规要求外资银行、投资基金和保险商将投资额超过5万美元的美国人账户信息提交给美国国家税务局。

没有遵从上述要求的外国企业将面临在美国投资收益征收30%的预扣所得税，还可能遭美国资本市场的排斥。

消息人士称，这项与新加坡达成的政府间协议已被寄望一年多时间，协议将FATCA的影响范围拓展到一个主要的亚洲金融中心，因而意义重大。

与多数其他FATCA协议一样，新加坡协议将允许新加坡公司将美国账户持有人的信息呈报给当地税务主管机构，后者会将信息提交美国国家税务局。新加坡协议已“基本”达成，必须在年底前定案。