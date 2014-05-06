全球经济：美国与新加坡达成美国国民税务信息共享协议--美国财政部

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透华盛顿5月5日 - 美国财政部发言人周一称，根据一项旨在打击美国人海外逃税的新法规，新加坡与美国达成了税务信息共享协议。
2010年出台的海外账户纳税法案(FATCA)将于7月1日起实施，该法规要求外资银行、投资基金和保险商将投资额超过5万美元的美国人账户信息提交给美国国家税务局。
没有遵从上述要求的外国企业将面临在美国投资收益征收30%的预扣所得税，还可能遭美国资本市场的排斥。
消息人士称，这项与新加坡达成的政府间协议已被寄望一年多时间，协议将FATCA的影响范围拓展到一个主要的亚洲金融中心，因而意义重大。
与多数其他FATCA协议一样，新加坡协议将允许新加坡公司将美国账户持有人的信息呈报给当地税务主管机构，后者会将信息提交美国国家税务局。新加坡协议已“基本”达成，必须在年底前定案。
尚未达成FATCA协议的国家中，金融企业必须直接向美国国家税务局报告，因而可能违反当地的隐私保护法规。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译