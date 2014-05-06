中国房地产：五一楼市成交同比减半，降价抢跑仍局限个别城市--CRIC

路透上海5月6日 - 中国房地产咨询机构--易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新调研报告指出，五一长假期间国内各重点城市的成交量急剧萎缩，同比减少逾五成，不过楼盘降价促销仅发生在个别城市。

克而瑞监测数据显示，今年“五一”假日期间，国内41个重点城市新建商品住宅总成交量约66.48万平方米，较去年同期同比锐减55.08%，其中二线城市同比降幅达63.69%，远高于市场平均水平和其他城市同比跌幅。

报告分析称，楼市低迷的主要原因包括：前四月市场需求低迷而供应不减，导致供求关系调整、库存消化周期普遍拉长；加之去年房价上涨过快、信贷收紧、利率上浮导致购房支付能力要求大幅提升。与此同时，媒体大肆渲染的“降价论”、“崩盘论”直接影响了购房者信心和市场预期，在大多数城市房价尚未真正降低的情况下，这种降价预期导致购房者观望情绪浓烈。

报导指出，根据对“五一”假日期间调研反馈显示，大多数城市项目以暖场活动为主，鲜有新增推盘。在项目营销上，多数城市基本没有明显的实质降价，大部分楼盘仍以折扣促销为主，或者以数套特价房做促销，力度非常有限。

有降价抢跑表现的项目仍然以前期披露的一些高库存压力较大的城市项目为主。如杭州、常州、无锡、天津等，北京在自住型商品房批量上市的影响下，一些远郊刚需楼盘纷纷低价开盘，广州一些项目采用“零首付”或“首付分期付款”等营销方式，而上海、成都等个别前期定位失误导致去化缓慢的楼盘降价。

报告称，多数城市项目依然维持按兵不动的状态，企业同样处于观望，尤其是在前四月市场成交低迷、各地方政府反倒比企业着急的情况下，更多楼盘寄希望于地方出台有力的分类调控措施以刺激楼市需求释放。