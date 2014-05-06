全球能源：墨西哥开放油气行业引来全球投资者的极大兴趣--能源部长

路透巴黎5月5日 - 墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo周一表示，该国政府开放油气行业的举措，吸引到全球投资者的极大兴趣。

在议会去年12月通过改革方案，结束国有石油公司Pemex 对墨西哥油气行业长达75年的垄断后，墨西哥总统Enrique Pena Nieto上周向议会递交了所谓的第二法案，制定了重组该行业的详细规定。

Guajardo称，全球的石油公司一直在密切关注墨西哥政府向投资者开放油气行业的一举一动。墨西哥是全球第10大原油生产国。

“基本上新加坡公司、中国公司、欧洲公司、挪威公司、美洲尤其是美国公司都有很大兴趣，”他在巴黎对路透电视表示。

他没有进一步详细说明，但称投资者迫切希望能源第二法案出台。

墨西哥政府原本希望议会能在4月30日会议上通过第二法案，但因反对派的阻挠而被推迟。

Pena Nieto所在的革命制度党(PRI)目前希望，第二法案能在6月底之前获得议会批准。(完) (编译 徐文焰；审校 王冠中)