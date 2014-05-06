《分析》企业获利疲弱，料使亚洲股市再次表现落后

**合理估值？**

老实说，股票的市场估值从历史角度来看并不高。

股票均价约为12个月预估获利的11.5倍，不像2011年一样便宜；当时市场对获利增长的预期就像现在一样黯淡，但市盈率仅约为9倍。

然而，当前股票也不像2007年或2009年股价一度大涨时一样昂贵，当时市盈率介于15-18之间。

但企业毛利及获利的表现，可能让即使是预估最为保守的人士感到失望。汇丰的van der Linde估计，亚洲企业今年获利可能仅成长8-9%，几乎与美国股市增幅一致，且逊于欧洲13-14%的增速。

美银美林编撰最新的亚洲企业获利资料显示，韩国企业获利较上年同期下降21%，泰国下滑11%，印度仅增长6%，菲律宾及中国则成长10%。

而总体经济环境也令人失望，中国货币市场吃紧，亚洲对西方出口下降，且美元动向充满不确定性。

外界对2014年表现可能不如人意的体会和认识正逐渐显露出来。企业获利成长步伐料将更为缓慢，分析师更多地调降而非调高企业获利预估。

尽管侧重股市的投资人持续进军亚洲市场，但他们仍然精挑细选，选择成长性股票，抑或在欧洲有杠杆操作的个股，且仍减码印尼等昂贵的市场。

然而，对其他多数投资人而言，股票与企业债券间收益的差距已明显缩窄，以致于相对无风险的债券或不失为更佳的投资标的。

“总体而言，对新兴市场投资者来说，亚洲仍为中长期看好的投资标的，”纽约梅隆银行全球市场策略师Samarjit Shankar指出。

“但从风险调整或实质收益的角度看来，企业债券甚至政府公债都会提供你更大的报酬，反观股票带来的收益则较差， ”Shankar表示。(完) (译文审校 李爽/艾茂林)