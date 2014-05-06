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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 10:09 BJT

中国新债：进出口行周五发至多130亿元固息债，含一年增发和七年新发

路透上海5月6日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(9日)在银行间债市招标发行两期至多130亿元人民币固息债，其中一年期增发品种至多70亿元，实际剩余期限约四个月，此外还有不超过60亿元七年期新发品种。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第29期和30期金融债，29期为2013年第22期金融债 的增发债券，期限一年，起息日为2013年9月9日，到期日为2014年9月9日，票面利率4.58%；30期为七年期新发品种。

以下为具体发行条款：

第29期 第30期

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发行上限： 70亿元 60亿元

招标时间： 5月9日10:00-11:00

期限/计息方式： 一年固息 七年固息

(130322增发,剩余期限近四个月)

中标方式： 单一价格中标 单一利率中标

（荷兰式） (荷兰式)

起息日: 2013年9月9日 5月13日

缴款日： 5月13日 5月13日

分销期： 5月9日-5月13日 5月9日-5月13日

上市日： 5月15日 5月19日

基本承销额： 无 无

发行手续费： 无 0.10%

---------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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