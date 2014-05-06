中国新债：进出口行周五发至多130亿元固息债，含一年增发和七年新发

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海5月6日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(9日)在银行间债市招标发行两期至多130亿元人民币固息债，其中一年期增发品种至多70亿元，实际剩余期限约四个月，此外还有不超过60亿元七年期新发品种。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第29期和30期金融债，29期为2013年第22期金融债 的增发债券，期限一年，起息日为2013年9月9日，到期日为2014年9月9日，票面利率4.58%；30期为七年期新发品种。
以下为具体发行条款：
第29期 第30期
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发行上限： 70亿元 60亿元
招标时间： 5月9日10:00-11:00
期限/计息方式： 一年固息 七年固息
(130322增发,剩余期限近四个月)
中标方式： 单一价格中标 单一利率中标
（荷兰式） (荷兰式)
起息日: 2013年9月9日 5月13日
缴款日： 5月13日 5月13日
分销期： 5月9日-5月13日 5月9日-5月13日
上市日： 5月15日 5月19日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 无 0.10%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译