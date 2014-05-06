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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 10:04 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在逊于预期的澳洲贸易数据拖累下回落

0132GMT

* 澳元兑美元试图突破0.9290美元，但涨势受阻，因澳洲贸易数据逊于预期

* 小时图上看，0.9270为支撑位，昨日低点0.9252有进一步支撑

* 澳洲央行0430GMT公布利率决定之前，澳元/美元不大可能有大的波动。(完)

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