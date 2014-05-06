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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 10:04 BJT

台湾股市：早盘微升，大立光跳涨

路透台北5月6日 - 台湾股市周二早盘微升0.1%，不过苹果 供应商大立光 表现超越大盘，因此前媒体报导称其4月营收创纪录新高。

开盘约一小时后，加权股价指数 攀升至8,877.95点，电子类指数 升0.3%。

大立光跳涨1.5%。台湾经济日报称该公司4月营收较上月增长14%，至历史新高。

其他版块大多微跌，金融类指数 和房地产指数 分别下滑0.3%和0.1%。(完)
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