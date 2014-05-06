《路透晚报》--5月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《财经洞察》新任住建部高官或给中国房地产调控带来新启示

中国住房和城乡建设部长之职近期有望出现更动，最大亮点为这次选择一个深谙治理地方经济之道的住建部高层，或正预告中国房地产调控将有新思路。

--《中国数据观测》4月CPI涨幅料被食品价格拉低，工业和投资企稳

路透综合17家机构预测中值结果显示，中国4月CPI同比涨幅料放缓，反映食品价格回落 ；PPI同比则因需求旺季收窄跌幅。此外，得益于微刺激政策的带动，最新的工业和投资增 速料止跌企稳。

--《中国数据观测》4月进出口负增长程度料改善，外贸复苏预期谨慎乐观

最新路透调查结果显示，4月中国进出口数据有可能继续呈现同比负增长，但程度有所 缓和；而贸易顺差亦较上月增加，少数机构甚至预计有可能突破200亿美元水平。

--《中国数据观测》4月新增贷款料较上月回落但仍处高位，M2增速略有回升

接受路透调查的16家机构预测中值显示，4月末M2同比增速料为12.2%，比上月的12.1%略有上升；4月新增人民币贷款8,800亿元人民币，低于前月的10,500亿元，但仍处于较高水平。

--中国外贸：利用出口信贷促进服务外包发展，推动设立服贸专项基金--商务部

中国商务部官员表示，商务部将出台新一轮服务外包促进政策，推动出台加快发展服务外包产业的指导意见，利用出口信贷促进服务外包产业发展，并推动设立服务贸易发展专项资金。

--中国外贸：广交会出口成交额同比降逾12%，长单占比依然偏低--报载

中国证券报周二报导，第115届中国进出口商品交易会(广交会)累计出口成交1,911.84亿元人民币，扣除汇率波动因素后，环比下降2.01%，同比下降12.64%。

--中国国企：国有独资企业应上缴利润收取比例提高5个百分点--财政部

中国国有企业改革正逐步推进。财政部下发通知称，决定自2014年起适当提高中央企业国有资本收益收取比例，其中国有独资企业应交利润收取比例在现有基础上提高5个百分点。

--中国金融：财务公司协会会长呼吁对行业定向降准，幅度至少减半--报载

在重申稳健货币政策基调下，中国央行上月对县域银行实施定向降准，另一存款类机构--财务公司也提出类似诉求。21世纪经济报道周二引述行业协会会长张华称，希望监管部门下调财务公司存款准备金率，降幅至少一半。

--中国房地产：压力渐增更多二三线城市出手救市，铜陵宁波调控放松--报载

尽管中国京、沪等一线城市房地产热情未减，但部分二三线城市却寒意渐增。中国证券报周二报导，继南宁、无锡之后，安徽铜陵和浙江宁波也开始以不同的方式，加入“救市”队伍。

--中国房地产：五一楼市成交同比减半，降价抢跑仍局限个别城市--CRIC

中国房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新调研报告指出，五一长假期间国内各重点城市的成交量急剧萎缩，同比减少逾五成，不过楼盘降价促销仅发生在个别城市。

--中国国企：监管部门摸底调查“涉房”央企，加快部分央企退出房地产--报载

一直以来进度迟缓的中国房地产央企整合步伐，有望借助“混合所有制”改革而加快。据中国证券报周二报导，监管部门近日正委托市场化机构，对央企的“涉房”状况进行摸底调查。待摸清家底之后，将积极吸纳社会资本进入，加快部分央企“退房”步伐。

--台湾数据：4月CPI涨幅高于预期，第三季央行或有机会升息

台湾主计总处周二公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.65%，高于路透调查的升1.55%，并续创2013年2月以来高位。

--路透专访：土耳其与中国磋商100-120亿美元能源投资项目--土能源部长

土耳其能源部长Taner Yildiz告诉路透，土耳其和中国正就土国南部Afsin-Elbistan煤田及发电厂项目一宗100-120亿美元投资进行磋商。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购量价平稳，单日净回笼440亿不改宽松资金面

中国央行公开市场周二单日净回笼440亿元人民币，但未对资金面形成扰动。市场人士表示，五一假期后，月初银行间流动性再次回归宽松，央行正回购操作量价皆保持相对平稳，延续此前温和基调。

--《焦点》中国信达拟发债5亿美元筹资，预防经济放缓导致坏账大增

中国唯一的上市坏账管理公司--信达资产管理股份有限公司将发行至少5亿美元债券以强化资本基础，因预期随着经济增长放缓，坏账规模可能激增。

--路透专访：攀收益中国网贷平台风险频发，微金所引信用评级控风险

中国网络贷款平台公司在经历了去年的迅速蹿红后，今年则是风险频发，加强监管的呼声亦愈见高涨。P2P（点对点）网络贷款平台公司--微金所总裁范忠民称，如果P2P不加强核心风控的建设，一味的在门户网站上做宣传、攀比收益率，风险会加速爆棚。

--中国债市：4月债券托管增加2,501亿元，基金取代商业银行居首--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，4月末债券托管余额为26.65万亿元人民币，当月增加2,501亿元。在新增量中，基金类机构托管当月继续放大至830亿元，取代商业银行排名居首。

--新债招标：中国国开行增发债定位远低预估，市场预期趋乐观买盘喷薄而出

中国国家开发银行今日招标的四期增发债收益率远低于预估，数据显示经济基本面仍偏弱，而五一小长假后市场对资金面的预期更趋乐观，此前一度被压抑的配置买盘喷薄而出，一二级市场联袂走强。

--中国债市动态：多头高涨长端金融债收益率领跌，资金稳及乐观预期支撑

在资金稳定流动性乐观预期持续的支撑下，中国银行间债市周二早盘一、二级市场多头情绪高涨，现券中长端金融债表现尤为抢眼，同期限国债收益率亦有下行但幅度不及前者，相较而言今日短债较为淡定。

--中国货币市场：主要回购利率低位整固，流动性乐观预期持续

中国银行间市场七天期回购利率经过连续大幅下行后，周二跌幅明显缩窄，隔夜等主要品种亦在低位整固。今日公开市场正回购规模对资金面未有扰动，支撑流动性相对乐观预期。

--中国债市：利率互换缩窄跌幅，资金预期乐观料仍有续跌空间

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周二小幅走跌。市场人士表示，节后资金宽松局面不改，助推IRS各期限品种均有不同程度走低，尽管午后出现技术性反弹，但幅度有限，整体仍呈跌势。

【外汇】

--人民币汇率：双向波动将会成为新常态，未来跨境资金保持双向振荡--专家

知名经济学术论坛“中国经济五十人论坛”成员管涛日前撰文表示，人民币汇率有涨有跌是正常现象，不应对其短期波动做过度解读。他并预计未来跨境资金流动仍会保持双向振荡的格局，人民币汇率双向波动将会成为新常态。

--中国汇市：人民币收涨近两百点至两周新高，双向波动特征明显

人民币汇率五一节后反弹行情正在持续。人民币兑美元即期汇率周二收升198个点子，盘中一度触及6.2251元的两周新高，与中间价微幅走弱的势头 相背，双向波动特征明显。

--离岸人民币：台湾彰化银决议短期内暂不发行宝岛债--消息

两位消息人士周二表示，尽管上周已在市场询价，但台湾彰化银行今决议短期内暂不发行宝岛债(人民币计价债券)，并将提案董事会讨论延长剩下的20亿发行额度期限。

【金融/证券】

--中国金融：北京银监局划定抵押消费贷款100万元上限，强调贷后管理--消息

两位消息人士周一表示，为防范个人综合消费贷款领域的风险，中国银监会下属北京银监局发文，将辖区内各银行发放抵押消费贷款的上限定为100万元人民币，期限为10年内，并且贷款人需在贷后提供发票等证明。

--中国股市：沪综指缩量近收平，量能不足制约反弹高度

中国股市沪综指周二缩量近收平。今日大盘延续震荡反弹，题材股表现活跃。分析师表示，企业年报业绩不及预期、经济进一步下滑以及成交量能明显不足均制约反弹高度，投资者对未来大盘走势仍缺乏信心。

--中国电力：今年全社会用电量料同比增约7%，需求稳中有升--中电联

中国电力企业联合会周一发布报告称，预计今年余下三个季度中国经济增长有望平缓回升，用电需求增速也将稳中有升，上半年全社会用电量同比增长6%左右，全年增长7%左右，优于一季度5.4%的增速。

--互联网金融：腾讯理财通上线4月吸纳资金规模超800亿元

从年初上线至今，不足四个月时间内腾讯旗下理财产品平台--微信理财通的规模呈加速壮大之势。据上海证券报周二报导，腾讯财付通总经理赖智明周一对外宣布，理财通目前吸纳的资金规模已经超过800亿元人民币。

--中国金融：银联商务与光大银行推联名信用卡，小额信贷再创新

继推出“天天富”POS贷后，中国银联商务周一携手中国光大银行推出“天天富”联名信用卡，这是面向银联商务小微企业或个体商户客户的一款新型小额消费信贷产品。

--中国个股：四维图新称腾讯斥11.7亿元受让其11.3%股权，成第二大股东

停牌多日的北京四维图新科技股份有限公司周二公告称，其大股东中国四维测绘技术公司决定以11.73亿元人民币价格将所持部分四维图新股权转让给腾讯旗下腾讯产业投资基金公司，后者将持有11.3%股权，从而成为公司第二大股东。

--中国个股：广发证券称正研究发行H股，但否认已制定10亿美元筹资计划

针对近日部分媒体有关广发证券拟赴港上市筹资10亿美元的报导，中国大型券商广发证券周二刊登澄清公告称，近两年公司一直在对发行H股事项进行研究和探讨，但目前尚未制定包括筹资10亿美元在内的相关发行建议或方案。

--中国金融：广发银行去年净利微增并拟补充资本，分析师指股市融资有难度

中国广发银行2013年实现净利润115.83亿元人民币，同比增长3.24%。该行表示，将全力推进上市工作，早日建立长效资本补充机制。但分析人士表示，若该行业绩没有显着提高，想在短期内上市并不现实。

--中国个股：万科4月实现销售额127.5亿元，同比微增3%

中国最大的房地产企业--万科周二称，4月份实现销售面积109.3万平方米，销售金额127.5亿元人民币。路透根据去年同期数据计算显示，当期销售面积同比微降，销售金额同比仅增长3%。

--中国企业：外卖订餐平台饿了么获大众点评8,000万美元入股，拟三年后上市

在获得腾讯战略入股后，中国领先的本地生活服务网站大众点评网近期加快了其在O2O（线上至线下）市场的布局，周二宣布投资8,000万美元入股国内最大的外卖订餐平台--饿了么(ele.me)。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)