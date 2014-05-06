路透专访：土耳其与中国磋商100-120亿美元能源投资项目--土能源部长

美股盘后：高通公布季度业绩后股价上扬1%
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透安卡拉5月5日 - 土耳其能源部长Taner Yildiz告诉路透，土耳其和中国正就土国南部Afsin-Elbistan煤田及发电厂项目一宗100-120亿美元投资进行磋商。
土耳其渴望充分利用其煤炭资源，以减少天然气进口，并于2013年1月与阿布札比国家能源公司(TAQA) 就该项目签署协议。
然而TAQA在8月表示将延缓投资，随后土耳其就与其他公司展开磋商。
“在Afsin-Elbistan将有一项100-120亿美元的投资。这将包括煤田的运用。我们和中国正就这项目的交易进行谈判。”Yildiz周日晚称。
但他表示，和中国何时可能签定协议就不太能确定了。
Afsin-Elbistan地区的褐煤储存量占土耳其的45%，前述项目包括兴建一座8,000 MW的火力发电厂。
“这是一个庞大的项目。我们必须正确地建立Afsin-Elbistan项目。我们拥有大量资讯，正与中国就此进行讨论。”他并称。
随着土耳其经济成长提升电力需求，褐煤在发电上可能扮演更重要角色。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。