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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 09:36 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国财政部280亿元人民币三年期续发国债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.90%
  华电集团40亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和平安银行主承    
  华电福新 15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和招行主承
  海南省交通投资控股10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，华夏银行和国开行主承    
  深圳高速 10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，建行和民生银行主承
  陕西延长石油集团35亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和农行主承
  长沙轨道交通集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承
  湖北交通投资40亿元5/15年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和浦发银行主承
  南山集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建行和工行主承
  南京市交通建设投资控股集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承
  华电煤业集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，交行主承
  海南航空  4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
  华南国际工业原料城深圳公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行和中行主承
  合肥工业投资控股5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承
  滕州城市国资经营公司8亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券和国开证券主承
  贵阳水利交通发展投资集团14亿元10年期企业债簿记建档(主体评级AA)，长江证券和国开证券主承   
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  二、新债上市： 
    
  遂宁川中经济技术开发区10亿元七年期固息债1480117，票面利率8.69%
  上海嘉定公路建设8亿元年期固息债1480242，票面利率6.80%
  重庆两江新区开发投资20亿元七年期固息债1480252，票面利率6.70%
  安吉县资产经营公司14亿元七年期固息债1480259，票面利率8.30%        
  大唐集团50亿元九个月期超短融011411005，票面利率4.85%
  上海电气集团总公司20亿元六个月期超短融011478002，票面利率4.78%
  新疆中泰集团10亿元一年期短融041456022，票面利率6.10%
  中电投贵州金元集团10亿元一年期短融041461027，票面利率5.38%
  宁波富邦控股集团6亿元一年期短融041472007，票面利率8.15%
  国电南自 6亿元一年期短融041452024，票面利率5.50%
  四川铁路产业投资集团30亿元一年期短融041459032，票面利率5.54%
  中国建筑第五工程局2亿元五年期中票101454008，票面利率6.18%
  新华联控股5亿元三年期投资人选择权(2+1)中票101458003，票面利率7.60%
  东辰控股集团4.5亿元三年期中票101451003，票面利率8.80%
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  三、缴款：
    
  招商证券21亿元三个月期短期融资券1490081，票面利率4.43%
  兰州新区投资控股6亿元七年期固息债1480270，票面利率8.30%    
  中核工业建设集团15亿元九个月期超短融
  中国铝业  30亿元九个月期超短融
  浙江商业集团7亿元一年期短融
  招商证券 21亿元三个月期短融
  会理县财通铁钛公司1亿元一年期短融
  南山开发集团18亿元一年期短融
  深圳华强集团5亿元一年期短融
  上海临港经济发展集团7亿元一年期短融
  云南能源投资集团7亿元一年期短融
  中电投集团50亿元三年期中票
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  四、还本付息：               

  保利集团13亿元五年期固息债098077到期兑付，票面利率4.72%
  昊华化工集团5亿元五年期中票0982067到期兑付，票面利率4.95%
  国电集团26亿元五年期中票0982068到期兑付，票面利率3.76%    
  华电煤业集团24亿元一年期短融041355017到期兑付，票面利率4.31%
  重庆对外经贸集团2.2亿元一年期短融041361020到期兑付，票面利率4.90%
  海亮集团4亿元一年期短融041366010到期兑付，票面利率5.20%
  09附息国债07 090007付息
  09南京交通债 098076付息
  10义马MTN1 1082093付息
  12星展01 1226002付息
  12海机股MTN1 1282138付息
  12衣念MTN1 1282139付息
  13津地铁MTN1 1382213付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施
稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。 
  --中国人民银行周二发布一季度货币政策执行报告称，潜在增长速度取决于人口、资本、环境、发展潜力以及
劳动生产率等的交互影响和最终均衡，而改革是释放潜力和延展发展空间的关键性因素之一。 
  --中国人民银行最新货币政策执行报告数据显示，3月末金融机构超额准备金率为1.8%。按季度末时点统计，该
数值创下2011年底以来新低。 
    
    今日公布4月汇丰服务业PMI                         (3月51.9)
    5/8公布4月进出口贸易数据                        (3月顺差77.1亿美元)
    5/9公布4月工业生产者出厂价格指数(PPI)           (3月-2.3%)
              居民消费价格指数(CPI)                 (3月2.4%)
    5/13公布1-4月固定资产投资(不含农户)             (1-3月17.6%)
            4月社会消费品零售总额                   (3月12.2%)
            4月工业增加值                           (3月8.8%)
            4月房地产投资和销售情况月度报告          
    5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告      
    5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值                (4月初值48.3)              
    5/28公布1-4月规模以上工业企业利润                               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/吴芳；审校 康熙泽)
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