《中国债券市场每日交易备忘》--5月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币三年期续发国债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.90% 华电集团40亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和平安银行主承 华电福新 15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和招行主承 海南省交通投资控股10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，华夏银行和国开行主承 深圳高速 10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，建行和民生银行主承 陕西延长石油集团35亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和农行主承 长沙轨道交通集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 湖北交通投资40亿元5/15年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和浦发银行主承 南山集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建行和工行主承 南京市交通建设投资控股集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 华电煤业集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，交行主承 海南航空 4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 华南国际工业原料城深圳公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行和中行主承 合肥工业投资控股5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承 滕州城市国资经营公司8亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券和国开证券主承 贵阳水利交通发展投资集团14亿元10年期企业债簿记建档(主体评级AA)，长江证券和国开证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 遂宁川中经济技术开发区10亿元七年期固息债1480117，票面利率8.69% 上海嘉定公路建设8亿元年期固息债1480242，票面利率6.80% 重庆两江新区开发投资20亿元七年期固息债1480252，票面利率6.70% 安吉县资产经营公司14亿元七年期固息债1480259，票面利率8.30% 大唐集团50亿元九个月期超短融011411005，票面利率4.85% 上海电气集团总公司20亿元六个月期超短融011478002，票面利率4.78% 新疆中泰集团10亿元一年期短融041456022，票面利率6.10% 中电投贵州金元集团10亿元一年期短融041461027，票面利率5.38% 宁波富邦控股集团6亿元一年期短融041472007，票面利率8.15% 国电南自 6亿元一年期短融041452024，票面利率5.50% 四川铁路产业投资集团30亿元一年期短融041459032，票面利率5.54% 中国建筑第五工程局2亿元五年期中票101454008，票面利率6.18% 新华联控股5亿元三年期投资人选择权(2+1)中票101458003，票面利率7.60% 东辰控股集团4.5亿元三年期中票101451003，票面利率8.80% ============================================================================ 三、缴款： 招商证券21亿元三个月期短期融资券1490081，票面利率4.43% 兰州新区投资控股6亿元七年期固息债1480270，票面利率8.30% 中核工业建设集团15亿元九个月期超短融 中国铝业 30亿元九个月期超短融 浙江商业集团7亿元一年期短融 招商证券 21亿元三个月期短融 会理县财通铁钛公司1亿元一年期短融 南山开发集团18亿元一年期短融 深圳华强集团5亿元一年期短融 上海临港经济发展集团7亿元一年期短融 云南能源投资集团7亿元一年期短融 中电投集团50亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 保利集团13亿元五年期固息债098077到期兑付，票面利率4.72% 昊华化工集团5亿元五年期中票0982067到期兑付，票面利率4.95% 国电集团26亿元五年期中票0982068到期兑付，票面利率3.76% 华电煤业集团24亿元一年期短融041355017到期兑付，票面利率4.31% 重庆对外经贸集团2.2亿元一年期短融041361020到期兑付，票面利率4.90% 海亮集团4亿元一年期短融041366010到期兑付，票面利率5.20% 09附息国债07 090007付息 09南京交通债 098076付息 10义马MTN1 1082093付息 12星展01 1226002付息 12海机股MTN1 1282138付息 12衣念MTN1 1282139付息 13津地铁MTN1 1382213付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施 稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。 --中国人民银行周二发布一季度货币政策执行报告称，潜在增长速度取决于人口、资本、环境、发展潜力以及 劳动生产率等的交互影响和最终均衡，而改革是释放潜力和延展发展空间的关键性因素之一。 --中国人民银行最新货币政策执行报告数据显示，3月末金融机构超额准备金率为1.8%。按季度末时点统计，该 数值创下2011年底以来新低。 今日公布4月汇丰服务业PMI (3月51.9) 5/8公布4月进出口贸易数据 (3月顺差77.1亿美元) 5/9公布4月工业生产者出厂价格指数(PPI) (3月-2.3%) 居民消费价格指数(CPI) (3月2.4%) 5/13公布1-4月固定资产投资(不含农户) (1-3月17.6%) 4月社会消费品零售总额 (3月12.2%) 4月工业增加值 (3月8.8%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值 (4月初值48.3) 5/28公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/吴芳；审校 康熙泽)