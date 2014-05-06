台湾债市：公债殖利率早盘走高，因CPI偏高引发通膨预期

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北5月6日 - 台湾指标公债殖利率周二盘初走高。交易员表示，因偏高的CPI数据引发通膨心理预期，且昨晚美债价格走低。但在周五标售10年增额券103/6R 前，交易审慎的态度不变。
交易员认为，市场也在等待美联储主席叶伦周三和周四在国会的证词。此前债市应该还是会维持狭幅盘整格局，殖利率逢高承接的趋势尚未改变。
“ 今早CPI比预期高，导致有央行将升息的杂音。”一位外商银行交易员说。
主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.65%，高于路透调查的升1.55%。续创2013年2月以来高位。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.02-1.04%
* 10年公债103/6R 发行前交易：1.52-1.55%
本地时间10:19最新报价：
* 五年公债103/4殖利率弹0.25基点报1.0260%。
* 10年公债103/6R发行前交易殖利率弹0.60基点报1.5310%。
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--《分析师观点》台湾4月CPI涨幅高于预期，第三季央行或有机会升息 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译