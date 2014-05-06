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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 10:26 BJT

台湾债市：公债殖利率早盘走高，因CPI偏高引发通膨预期

路透台北5月6日 - 台湾指标公债殖利率周二盘初走高。交易员表示，因偏高的CPI数据引发通膨心理预期，且昨晚美债价格走低。但在周五标售10年增额券103/6R 前，交易审慎的态度不变。

交易员认为，市场也在等待美联储主席叶伦周三和周四在国会的证词。此前债市应该还是会维持狭幅盘整格局，殖利率逢高承接的趋势尚未改变。

“ 今早CPI比预期高，导致有央行将升息的杂音。”一位外商银行交易员说。

主计总处公布4月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.65%，高于路透调查的升1.55%。续创2013年2月以来高位。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.02-1.04%

* 10年公债103/6R 发行前交易：1.52-1.55%

本地时间10:19最新报价：

* 五年公债103/4殖利率弹0.25基点报1.0260%。

* 10年公债103/6R发行前交易殖利率弹0.60基点报1.5310%。

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--《分析师观点》台湾4月CPI涨幅高于预期，第三季央行或有机会升息 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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