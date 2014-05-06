菲律宾经济：央行总裁称若通胀目标有危险，将毫不犹豫调整政策

路透马尼拉5月6日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二指出，如果看到通胀目标有危险，或强劲的流动性增长造成金融稳定性的问题，央行有调整货币政策的准备。菲律宾央行本周稍后将举行政策会议。

“如果通胀目标有危险，或金融稳定性的压力升高，我们将不会犹豫，会以审慎步伐对政策手段采取防患未然的调整。”泰谭柯称。

周二稍早公布的数据显示，菲律宾4月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长4.1%，稍高于预期，因食品和公用事业费用上升；不过数据仍维持在央行3.6-4.5%的预测区间。

泰谭柯在发送给记者的手机讯息中说，货币政策当局亦在注意4月中银行准备金率上调1个百分点的影响，及可能影响国内通胀的全球情势。