菲律宾经济：央行总裁称若通胀目标有危险，将毫不犹豫调整政策

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透马尼拉5月6日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二指出，如果看到通胀目标有危险，或强劲的流动性增长造成金融稳定性的问题，央行有调整货币政策的准备。菲律宾央行本周稍后将举行政策会议。
“如果通胀目标有危险，或金融稳定性的压力升高，我们将不会犹豫，会以审慎步伐对政策手段采取防患未然的调整。”泰谭柯称。
周二稍早公布的数据显示，菲律宾4月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长4.1%，稍高于预期，因食品和公用事业费用上升；不过数据仍维持在央行3.6-4.5%的预测区间。
泰谭柯在发送给记者的手机讯息中说，货币政策当局亦在注意4月中银行准备金率上调1个百分点的影响，及可能影响国内通胀的全球情势。
菲律宾央行周四将评估货币政策。路透调查15名分析师中，13名预测货币当局将维持政策利率 于3.5%的纪录低点不变，两名分析师则预测升息25个基点。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译