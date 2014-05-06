中国债市动态：多头高涨长端金融债收益率领跌，资金稳及乐观预期支撑

路透北京5月6日 - 在资金稳定流动性乐观预期持续的支撑下，中国银行间债市周二早盘一、二级市场多头情绪高涨，现券中长端金融债表现尤为抢眼，同期限国债收益率亦有下行但幅度不及前者，相较而言今日短债较为淡定。

中国国家开发银行 稍早招标的四期增发债收益率远低于预估，此前一度被压抑的配置买盘喷薄而出，推动今日中标收益率创年内国开行同期限新债发行新低。

“今天金融债七、10年的收益率下的好猛啊，国债也动了，但幅度没那么大，短的这边相比波动就不那么明显了。”上海一大型银行交易员称，“我觉得还是钱多资金面充裕，另外大家对资金(前景)的信心不断被强化。”

华南一银行交易员认为，此前中短端收益率已经累计不小跌幅的情况下，长端波动不大，这波感觉是在一些“农大哥”比如农商行等带领下，推动长债收益率补跌。

她并表示，当前市场情绪一致向好，预期利率债收益率曲线有望续扁平化变动；但这位交易员亦提醒，随着多头情绪持续释放，且央行公开市场当前仍坚持28天正回购操作，中长端收益率下一步跌幅待观察。

中国银行间市场七天期回购利率经过连续大幅下行后，周二跌幅明显缩窄，隔夜等主要品种亦在低位整固。今日公开市场正回购规模对资金面未有扰动，支撑流动性相对乐观预期。

剩余期限约9.7150年的固息国开债最新报价对应收益率 为5.3434%/5.2559%，上日尾盘为5.39%/5.35%。