《热点聚焦》苹果大举网罗医疗技术专才，或为iWatch预做准备

**面临FDA质疑**

如果苹果计划推出功能超出健康监测范围的设备，可能面临监管障碍。纽约时报1月时报导，包括O’Reilly在内的苹果高层与美国食品药物管理局(FDA)的高级官员会过面，其中包括起草FDA移动健康指导规章的官员Bakul Patel。

2013年秋季，FDA宣布将重点监管那些打算将智能手机用作医疗设备、或将之用作常规医疗设备辅助配件的应用软件。那或许指的是譬如测量肺功能或尿样分析的应用和配件，而不是耐克FuelBand运动腕带那样只记录行走步数而不提供医疗建议的设备。

苹果也目睹了竞争对手尝试生产面向大众市场的设备，但却以失败告终的经历。比如三星Galaxy Gear智能手表就饱受批评，消费者评价顶多只能称得上马马虎虎。

Endeavour Partners的一份报告发现，三分之一的美国消费者在拿到可穿戴设备后，通常会在六个月内就弃之不用。报告指出，可穿戴设备面临的主要挑战包括电池使用寿命、款式、实用度和医疗必要性。就在本月，耐克向Re/code证实已经裁减了FuelBand团队的部分职位。

与此同时，谷歌 则另辟蹊径，在3月先发制人推出Android Wear，这是一款专用于可穿戴设备的安卓软件。跟苹果一样，谷歌也表现出对医疗技术的兴趣，正在开发通过泪液监测血糖的隐形眼镜。(完)