《焦点》中国信达拟发债5亿美元筹资，预防经济放缓导致坏账大增

* 信达拟发行5亿美元债券筹资，以防范经济放缓导致更多坏账出现

* 信达不良债务资产多数集中在房地产领域

* 信达此前在12月已筹资近30亿美元

* 随着负债增加，投资者担心信达的抗冲击能力

路透香港/新加坡5月5日 - 中国唯一的上市坏账管理公司--信达资产管理股份有限公司 将发行至少5亿美元债券以强化资本基础，因预期随着经济增长放缓，坏账规模可能激增。

两位参与该公司演示的基金经理周一对路透表示，信达本周将在香港、新加坡和纽约为首次发行美元债券举行路演。该公司是中国政府十几年前成立的四大坏账管理公司中，最赚钱的一家。

路透看到的债券说明书显示，主要由低成本房地产构成的资产组合，帮助信达实现持续获利。

不过投资者担心，随着公司负债增加和中国政府允许更多公司违约，信达可能无法维持获利增长。该公司的资产质量在过去三年中随着经济放缓而有所下滑。

根据评级机构标准普尔的估算，截至去年底，中国非金融企业的银行贷款和债券余额共计约有12万亿(兆)美元，相当于国内生产总值(GDP)的120%以上。

汤森路透近日对945家中大型非金融上市公司的分析也显示，债务总额在2008年12月-2013年9月间飙升了逾260%。

“过去三年股东权益报酬率(ROE)和资产回报率(ROA)一直下滑，投资者的一大疑虑就是获利增长率能否持续，”一位出席演示的基金经理人说。

“信达帐上的资产价值可能也不是太透明，因为不良资产通常没有市价可言。”该名基金经理并称。

由于未获授权对媒体发言，所有投资者都拒绝具名。也无法联系上信达的主管发表评论。

信达资产发债说明书显示，该公司不良债权资产从2011年12月底以来增加了五倍以上，至2013年达到1,143.6亿元人民币(182.7亿美元)；但同期股东权益报酬率从18.1%下降至13.8%。文件显示该公司资产回报率从2011年的4.2%到2013年降至2.9%。

信达今次计划发行的债券获穆迪"Baa1"的投资等级评级，但穆迪称若经济大幅放缓及政府支持减弱，可能损及资产质量。

**房地产资产优势**

中国1-3月7.4%的经济增长率，为2012年第三季以来最低。

经济放缓促使中国银行业不良贷款率上升，在2013年第四季创下两年来最高，分析师预期今年资产质素会进一步恶化。

这次发债计划似乎亦是信达应变规划的一部分，信达不久前以股票和债券集资近30亿美元。

“这些资金将用来满足营运资本需求，这意味着他们预期坏账会激增，”参加此次香港投资者说明会的一对冲基金分析师说。

美国银行美林、中银国际、摩根士丹利、瑞银以及瑞士信贷将担任联席帐簿管理人及联席牵头经办人。

信达是中国四大国有资产管理公司之一，财政部持有三分之二的股权。中国政府1999年成立了四家资管公司，用来吸纳四大国有银行持有的不良资产。

分析师表示，政府持有多数股权让信达处于优势地位，可利用不良资产价值飙升的机会获益。

外界认为信达自身的资产状况与其他几家相比亦相对强劲，因为信达大量投资于提供低价房的城镇开发项目，而非最近几个月饱受信贷紧俏及景气降温打击的高价房产。

发债说明书显示，截至12月31日，房地产在信达不良债权资产中占据60%，其次是租赁和商业服务，剩余则是公用事业和制造企业。