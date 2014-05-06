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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--5月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段  　 预估值       前值

    5月7日(三)
    0130 澳洲零售销售(较上月)                             3月        +0.4%       +0.2%
                     (较上年同期)　　　　　　　　　　  第一季        +1.5%       +0.9%
    0545 瑞士未经调整的失业率                             4月         3.2%        3.3%
              经调整的失业率                                          3.2%        3.2%
    1000 德国工业订单                                     3月        +0.3%       +0.6%
    0645 法国工业生产(较前月)                             3月        +0.2%       +0.1%
    0645 法国贸易收支(亿欧元)                             3月          --       逆差34
    1100 美国抵押贷款市场指数                      5月2日当周          --        333.2
             再融资指数                                                --      1,267.0
    1230 加拿大建筑许可                                   3月        +4.3%      -11.6%
    1330 美国非农生产率                            第一季初值        -1.0%       +1.8%
         美国单位劳工成本                                            +2.6%       -0.1%
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                           3月    增加157.5   增加164.9
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值                 4月         正56        正57

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段    　  现值      预估值
    5月6日(二)
    0130  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                   3月        顺差7.31     顺差12       
             商品/服务进口                                               持平        --         
             商品/服务出口                                                -2%        --         
 
    0430  澳洲央行利率决议                                5月           2.50%      2.50%        
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     4月            51.1       50.4        
 
    0750  法国Markit服务业PMI                             4月            50.4       50.3        
 
                    综合PMI                                              50.6        --         
 
    0755  德国Markit服务业PMI                             4月            54.7       55.0        
 
                    综合PMI                                              56.1        --         
 
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           4月            53.1       53.1        
 
                      综合PMI                                            54.0       54.0        
 
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        4月            58.7       57.6        
 
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          3月           +0.3%      -0.2%        
                        (较上年同期)                                    +0.9%      +1.0%        
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           5月3日当周          -2.0%         --        
 
    1230  美国国际贸易收支(亿美元)                        3月       逆差403.8  　逆差403      
    1230  加拿大贸易收支(亿加元)                          3月        顺差0.79    顺差1.3      
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        5月3日当周            4.4%         --        
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                   4月            51.1         --        
                经季节调整的Ivey采购经理人指数                           54.1       54.0        
    2245  新西兰HLFS失业率                              第一季           6.0%       5.9%        
                HLFS就业参与率                                          69.3%      68.8%       
          新西兰劳工成本指数(较上季)                                    +0.3%      +0.5%       
                            (较上年同期)                                +1.6%      +1.8%  (完)
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