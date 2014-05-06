主要国家经济指标预测--5月7日****

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月7日(三) 0130 澳洲零售销售(较上月) 3月 +0.4% +0.2% (较上年同期) 第一季 +1.5% +0.9% 0545 瑞士未经调整的失业率 4月 3.2% 3.3% 经调整的失业率 3.2% 3.2% 1000 德国工业订单 3月 +0.3% +0.6% 0645 法国工业生产(较前月) 3月 +0.2% +0.1% 0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差34 1100 美国抵押贷款市场指数 5月2日当周 -- 333.2 再融资指数 -- 1,267.0 1230 加拿大建筑许可 3月 +4.3% -11.6% 1330 美国非农生产率 第一季初值 -1.0% +1.8% 美国单位劳工成本 +2.6% -0.1% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加157.5 增加164.9 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 4月 正56 正57 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月6日(二) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 顺差7.31 顺差12 商品/服务进口 持平 -- 商品/服务出口 -2% -- 0430 澳洲央行利率决议 5月 2.50% 2.50% 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 51.1 50.4 0750 法国Markit服务业PMI 4月 50.4 50.3 综合PMI 50.6 -- 0755 德国Markit服务业PMI 4月 54.7 55.0 综合PMI 56.1 -- 0800 欧元区Markit服务业PMI 4月 53.1 53.1 综合PMI 54.0 54.0 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 58.7 57.6 0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +0.9% +1.0% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月3日当周 -2.0% -- 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差403.8 逆差403 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 顺差0.79 顺差1.3 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月3日当周 4.4% -- 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 51.1 -- 经季节调整的Ivey采购经理人指数 54.1 54.0 2245 新西兰HLFS失业率 第一季 6.0% 5.9% HLFS就业参与率 69.3% 68.8% 新西兰劳工成本指数(较上季) +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.6% +1.8% (完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译