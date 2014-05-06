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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 11:23 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元持坚，静待澳洲央行政策决议

相对低迷的市场活动应使焦点完全落在澳洲央行0430GMT政策会议结果上。澳洲央行料定会维持利率在2.5%不变，并维持政策前景稳定。

不过许多市场人士将关注对澳元汇率的评论。澳元汇率仍然居高不下。

澳元今年迄今已涨逾4%，尽管担心中国经济成长放缓。中国是澳洲主要出口市场。

实际上，澳洲对中国的出口在3月触及记录水准，比去年同期增长近30%。这帮助澳洲在截至3月的三个月录得27亿澳元的贸易顺差，表明净出口大幅提振经济成长。

新西兰元兑美元 升至一个月高位0.8705，为连续第五日上扬。

新西兰元兑日圆 也触及一个月高点，兑欧元升至三周高位。兑一篮子货币的新西兰元指数 升至80.70，逼近上月所及浮动汇率后的高位约81.00。

新西兰周三将公布的国内就业数据若显示失业率微降，将进一步提振新西兰元。(完)

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