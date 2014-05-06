《MAGUIRE专栏》小麦风光涨势恐近尾声，供应吃紧可能仅为局部现象

**其他市场需求**

加拿大供应商将继续寻求海外消费者，特别是那些主要进口地区，比如亚洲和中东。

但即便是在上述市场，供应紧张情况也并不像美国近期状况那么严重，主要归因于这些地区的谷物购买者采取了严格有序的库存管理制度，并且该地区的总体国内产量也增加。

举个例子，通常情况下，受贫瘠气候条件的影响，中东和北非都极大的依赖进口谷物。但在去年，中东和北非的小麦产量达到了6,120万公吨的创纪录高位，这相当于该地区年消费需求的逾一半，并帮助将小麦库存提升到纪录高位。

由于手中握有更多的供给，该地区的短中期进口需求将有限，特别是如果出口方的价格继续走高的话。

全球最大的小麦消费地--亚洲的情况亦是如此。该地区的小麦库存量高于五年均值，并且较2013-14年度的预估进口量高出逾一倍。因此买家不太可能急于追高价格。

浏览各地区小麦库存、生产和消费图表，请点选：

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浏览各地区的小麦进口图表，请点选：

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至少在目前阶段，有关小麦供应的忧虑似乎仅局限在美国大平原地区，愈来愈可能的发展情况是，该地区的价格强势将随着时间推移而消逝，而非扩散到全球市场层面或者是进一步走强。

对于看多的交易商而言，上述看法或许与历史价格趋势相背，在以往年份，5-8月是最可能出现小麦价格扬升的时期。

但鉴于堪萨斯小麦价格在从年初到5月1日的这段时间已经飙升近30%，因此2014年的小麦走势行情可能已经提前爆发，且较以往更多地反应地区性题材。

浏览芝加哥和堪萨斯小麦价格走势图表（1-5月，5-8月），请点选：

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（完）