更新版 1-新债招标：中国国开行增发债定位远低预估，市场预期趋乐观买盘喷薄而出

* 国开行增发债定位远低于预估

* 预期趋乐观，一二级市场联袂走强

* 配置需求领衔，踏空机构跟随杀入

* 长债需求复苏，五年及以上受追捧 (新增市场评论和更多细节)

路透上海5月6日 - 中国国家开发银行 今日招标的四期增发债收益率远低于预估，数据显示经济基本面仍偏弱，而五一小长假后市场对资金面的预期更趋乐观，此前一度被压抑的配置买盘喷薄而出，一二级市场联袂走强。

市场人士并指出，债市突现一波行情，令此前观望的不少机构措手不及，一些机构踏空后无奈选择跟涨杀入，助推了二级市场券价的升势，一级市场的新债亦被疯抢，而此前被冷落的长债需求也开始复苏，今日五年期及以上品种定位更低。

“(中标结果)太低了，需求很好，各路人马都要买，节后部分机构有动作，跟风盘也出来了，一级带动二级，互相影响。”上海一银行交易员称。

今日国开新债招标情况如下：

三年 五年 七年 10年

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中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.1921% 5.2466%

(加权) (加权)

预测均值 5.00% 5.15% 5.31% 5.36%

边际中标收益率 4.9470% -- 5.2169% --

认购倍数 3.52 3.71 3.76 2.34

上述交易员谈到，随着市场乐观情绪的升温，行情亦有进一步发酵的迹象，之前走势相对平稳的长期国债今日收益率也开始下行，不过短期行情发展有些过猛，获利了结压力可能会逐步显现。

而华东一银行交易员则指出，今天参与投标的以大行为主，其短期内的配置需求较大起了很大的推波助澜作用，等大行这波配置潮结束后，收益率有进行一定修正的可能。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，三、五、七和10年期品种最新收益率分别为5.0265%、5.1703%、5.3313%和5.3812%。

国开行昨日公告调整了今日的新债发行方案，取消一年品种发行，总量降至260亿元人民币；原计划今日招标增发今年第7-11期固息债(俗称“福娃债”)，期限一、三、五、七和10年，总金额不超过300亿元；调整方案后，发行品种为三、五、七和10年。

此次增发债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

今日各期债券具体发行条款如下：

第8-11期增发债

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发行上限 3/7年各70亿元，5/10年各60亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

5/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 5月9日

起息日 4月8日

分销期 5月8日-5月9日

上市日 5月15日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第7-11期债首发及此前增发情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%

(加权) (加权)

4/3增发中标收益率 -- 5.3351% -- 5.6765% --

(加权) (加权)

4/8增发中标收益率 4.7650% 5.2983% 5.5027% 5.6668% --

(加权) (加权)

4/15增发中标收益率 4.5911% 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337%

(加权) (加权)

4/22增发中标收益率 4.6070% 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262%

(加权) (加权)

4/29增发中标收益率 4.6247% 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918%