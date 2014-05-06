台湾债市：RP利率稳于低位，券商资金需求低迷

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透台北5月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二稳于低位。交易员称，月初资金宽松，投信与银行找券需求颇高，不过缺券状况依旧，令成交利率缓步向区间低位靠拢。
他们表示，虽然近期有大量公司债标售，券商多少有补券需求，但因尚未交割，目前还看不出影响性。此外，近期公债次级市场交投相当冷清，券商资金缺口都有限，因此承做RP的需求也不大。
“资金回流蛮明显的，但券还是一样少。”一证券商交易员说。
另一票券商交易员则称，今日有寿险买了不少货币型基金，令投信找券需求升温，不过成交利率没有调降。但因库存的债券都已卖完，短期利率可能有下调的机会。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，均同于上日。
本周余日主要交割紧缩因子包括周三交割润隆 公司债15亿台币，以及周五交割28天期国库券预计金额300亿台币、台新金控 旗下台新银行金融债20亿台币及交割泰谷光电 可转债10亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
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