台湾个股：国泰金称海外不动产投资锁定英国伦敦及日本东京

路透台北5月6日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周二表示，旗下寿险的海外不动产投资锁定英国伦敦及日本东京，已送交金管会申请，其中伦敦获准投资4亿英镑。

国泰金总经理李长庚在业绩说明会后并称，今年人民币由过去的单向升值转为贬值，这是人民币走向正常化的过程，任何币别都是有上有下，随着市场变动及供需状况改变，投资人要对此有所心理准备，旗下寿险不会因为人民币短线波动而影响资产布局。

“我们主要部位为寿险资金，寿险资金看得比较长线，人民币资产若长期有比较好的效益，我想还是会增持。 他说。

国泰金控旗下国泰世华银行目前累计人民币存款达80余亿元，他认为，一般大众对人民币存款还是蛮热络的，银行人民币存款还是持续成长，只是有些厂商随着人民币贬值超过2%而蒙受汇损。

此外，对于近期遭金管会严加看管的TMU(财务金融行销部门)，国泰金控副总经理李伟正坦言，此前TMU有接受金管会金检，今年第一季银行TMU业务较上年同期成长，由于积极分散客群及分散币别，人民币仅占TMU交易量的16%，其中选择权部分占人民币交易量的9.8%。

“现在客户端人民币投资都是停、看、听。”他说，这凸显市场对人民币投资转趋观望。

他并称，随着美国量化宽松(QE)逐渐退场，预期台湾美元资金情势将中长期趋紧，今年国内美元隔夜拆款资金情势中期有趋紧趋势，且可能持续更长的时间。

此外，国泰世华银行今年第一季底净利差由去年底的1.26%跃升至1.42%，引起市场关注，李长庚笑称此因掌握海外低风险债券的机会财，第二季也会因此受惠，但不愿透露更多细节。

截至今年第一季底，国泰人寿总投资金额增至3.87兆(万亿)台币，海内外债券投资占比高达44.3%，其中海外债券占比升破40%，避险前海外债券投资收益率达5.1%，海外债仍以欧美及新兴市场等区域为主。整体第一季底国寿避险后投资收益率为4%。

国泰人寿今日公布截至去年底的隐含价值(EV)为6,350亿台币，国寿每股隐含价值为119.7台币，金控每股EV则为55台币。