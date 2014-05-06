台湾个股：国泰金称海外不动产投资锁定英国伦敦及日本东京

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透台北5月6日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周二表示，旗下寿险的海外不动产投资锁定英国伦敦及日本东京，已送交金管会申请，其中伦敦获准投资4亿英镑。
国泰金总经理李长庚在业绩说明会后并称，今年人民币由过去的单向升值转为贬值，这是人民币走向正常化的过程，任何币别都是有上有下，随着市场变动及供需状况改变，投资人要对此有所心理准备，旗下寿险不会因为人民币短线波动而影响资产布局。
“我们主要部位为寿险资金，寿险资金看得比较长线，人民币资产若长期有比较好的效益，我想还是会增持。 他说。
国泰金控旗下国泰世华银行目前累计人民币存款达80余亿元，他认为，一般大众对人民币存款还是蛮热络的，银行人民币存款还是持续成长，只是有些厂商随着人民币贬值超过2%而蒙受汇损。
此外，对于近期遭金管会严加看管的TMU(财务金融行销部门)，国泰金控副总经理李伟正坦言，此前TMU有接受金管会金检，今年第一季银行TMU业务较上年同期成长，由于积极分散客群及分散币别，人民币仅占TMU交易量的16%，其中选择权部分占人民币交易量的9.8%。
“现在客户端人民币投资都是停、看、听。”他说，这凸显市场对人民币投资转趋观望。
他并称，随着美国量化宽松(QE)逐渐退场，预期台湾美元资金情势将中长期趋紧，今年国内美元隔夜拆款资金情势中期有趋紧趋势，且可能持续更长的时间。
此外，国泰世华银行今年第一季底净利差由去年底的1.26%跃升至1.42%，引起市场关注，李长庚笑称此因掌握海外低风险债券的机会财，第二季也会因此受惠，但不愿透露更多细节。
截至今年第一季底，国泰人寿总投资金额增至3.87兆(万亿)台币，海内外债券投资占比高达44.3%，其中海外债券占比升破40%，避险前海外债券投资收益率达5.1%，海外债仍以欧美及新兴市场等区域为主。整体第一季底国寿避险后投资收益率为4%。
国泰人寿今日公布截至去年底的隐含价值(EV)为6,350亿台币，国寿每股隐含价值为119.7台币，金控每股EV则为55台币。
国泰金控今日收高4.85%，报44.35台币；表现优于台股加权指数 的0.47%涨幅。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。