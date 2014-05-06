离岸人民币：台湾彰化银决议短期内暂不发行宝岛债--消息

路透台北5月6日 - 两位消息人士周二表示，尽管上周已在市场询价，但台湾彰化银行 今决议短期内暂不发行宝岛债(人民币计价债券)，并将提案董事会讨论延长剩下的20亿发行额度期限。

金管会此前核准彰化银的30亿元人民币宝岛债发行额度将于周五(9日)到期。路透上周五曾报导称，彰化银将发行三年期宝岛债，以3.4%在市场询价，总额为20亿元。该行去年5月已发行过10亿元宝岛债，当时三年期以2.9%定价。

一位消息人士指出，本次彰化银三年期宝岛债询价含手续费在内的All-in利率落在3.5%，经过试算后发现资金再运用的利差太小，不适合在此时发行宝岛债。

“这时候发行宝岛债没有太大意义。”另一位消息人士称，拟提案彰银董事会讨论将尚未发行的20亿宝岛债额度展延，至于延期多久则须经过董事会决议。

金管会官员对此指出，彰银尚未针对宝岛债发行额度展延一事与金管会联系，但强调：若核准发行额度到期不可以申请展延，而应重新提出宝岛债发行额度申请。

消息人士同时提到，近年银行间已吸收许多人民币存款，然而“收进来资金也要能放(款)得出去”，在人民币资金去化管道有限的情况下，宝岛债发行需求略有降温。

台湾宝岛债市场今年以来发行稀落，与点心债市场的热络产生明显落差。今年仅有1月统一中控 及韩国进出口银行发行总额共15亿人民币的宝岛债，此后即进入发行空窗。(完)