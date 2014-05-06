路透专访：攀收益中国网贷平台风险频发，微金所引信用评级控风险

* 网贷公司攀比收益致风险频发

* 建立风险备付金制度的网贷公司屈指可数

* 微金所对接央行征信系统，以信用评级控风险

* 微金所欲打造网上信贷工厂

作者 谢衡/李贺

路透北京5月6日 - 中国网络贷款平台公司在经历了去年的迅速蹿红后，今年则是风险频发，加强监管的呼声亦愈见高涨。P2P（点对点）网络贷款平台公司--微金所总裁范忠民称，如果P2P不加强核心风控的建设，一味的在门户网站上做宣传、攀比收益率，风险会加速爆棚。

今年以来，几乎每个月都有网贷平台公司倒闭，更有十余家平台涉嫌诈骗或干脆跑路。范忠民在接受路透专访时称，微金所对接央行征信系统，以及银联支付等网贷业内的首创方式，既可控制风险，又符合未来的监管方向。

“与很多网贷平台相比，我们的特点是不碰钱。不做自己的资金池，风险备付金池由银行托管，借贷资金完全由银联划拨，我们只收一个点的平台费。”他说。

他表示，微金所已经建立引入担保、再担保、建立风险备付金池等机制，若坏账率在2%以内，该平台的风险金拨备可全覆盖。

据了解，虽然网贷平台的数量增速惊人，但流动性管理意识普遍并不强，目前有“备付金制度”的平台还有人人贷、红岭创投、金海贷等几家，屈指可数。另外，部分业务规模较大的平台单笔贷款额度有越来越大的趋势，也就意味着风险愈发积聚。

“我们要对所有的项目进行信用评级，然后制定不同的价格。如果没有评级只有单一价格，一定是只攀比收益，就会造成劣币驱逐良币。”范忠民说。

目前，微金所主要推出的是100元起投，期限为1-12个月的短期投资项目。平均贷款利率在10-15%之间，扣除1%的平台费和2-3%的担保费作为风险备付金，剩下就是投资者收益，约为9-12%。

P2P平台在缓解小微企业融资难的同时，也酝酿了较大风险。根据中国知名P2P网贷门户网“网贷之家”的统计，目前P2P给投资者的年化回报率普遍在10%甚至20%以上。今年仅第一季度，跑路或者出现兑付困难的P2P平台就达22家，而去年全年共有74家P2P平台出现提现困难或歇业。

网贷之家最新发布的《2013中国网络借贷行业蓝皮书》显示，去年末中国网贷平台贷款余额同比增长近5倍至约268亿元；预计到今年底，P2P的贷款余额将超过1,000亿元。

央行此前发布《中国金融稳定报告(2014)》表示，互联网金融中的网络支付应始终坚持为电子商务发展服务和为社会提供小额、快捷、便民的小微支付服务的宗旨；P2P和众筹融资要坚持平台功能，不得变相搞资金池，不得以互联网金融名义进行非法吸收存款、非法集资、非法从事证券业务等非法金融活动。

**网上信贷工厂**

与目前多数为纯信用、无抵押担保即可申请贷款的网贷平台公司不同，微金所采用了与银行对小微企业贷款更为接近的信贷工厂模式。

微金所与目前已经对接的央行征信中心、上海资信有限公司以及微金所的母公司--中微信用评级等征信机构合作，并结合自己风控团队的实地调研，将申请授信项目的小贷公司与担保公司进行信用评级，按照评分不同，分为六个星级，星级越高，资金安全越有保障，相应收益率也就相对低。由投资人自己根据公开披露的信息选择投资对象。

“我们要先有个准入评级，进入平台之后，根据贷款方的交易情况，还有动态评级。交易越多、越安全，就可以增加授信；中间有代偿、不良，就会被降低授信。没有这个，我们就和其他网贷平台一样。”范忠民说。

业内人士指出，从某种角度而言，信用评审数据系统的分散、长期的缺位，造成当前P2P市场出现一些乱象的源头，唯有把这个问题解决好，中国P2P的发展过程才能更加透明、公平，行业才能更加健康发展。

范忠民预计，今年微金所累计贷款交易额可望达到50亿元人民币。因只收1%的平台费，可以预计两年之内微金所都不会实现盈利，“贷款余额要达到30亿元以上，我们才可能赢利。”而现在微金所的贷款余额仅有不到3亿元而已。

微金所平均每笔贷款的额度不到100万元，据范忠民介绍，目前还未出现过不良贷款。微金所对出资人采用实名注册的会员制，目前注册会员近1万人。VIP会员出资额在1万元以上，普通投资人平均出资额为不到1,000元。

“额度小、期限短，才和银行形成差异。其实很多小贷、担保公司目前一边和银行谈贷款，一边在我们的平台上发项目，等两个月后如果银行贷款批下来了，就置换一下，融资成本就降低了。这其实就是对现有的银行业务快速补充。”他说。