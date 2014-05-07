《焦点》离岸人民币衍生品回归朴实避险的必由之路

* 台湾惩罚银行未控人民币衍生品风险

* 短线冲击挤出套利泡沬，腾换实质避险需求商品

* 离岸气氛同转谨慎，但未冲击人民币资产胃纳

* 人民币汇率风险将成常态

记者 林妙容

路透台北/香港5月7日 - 近期一场看似腥风血雨的台湾监管层惩罚银行业不当管控人民币衍生品风险，却带来市场另一讯号：虽然套利泡沬遭到挤压，但基于贸易实需的避险需求可望扬升，人民币资产的胃纳基本未遭重击。

同时，这也凸显人民币走向国际化的路途中，在离岸压力测试中的必由之路。

人民币自今年2月打破单向升值转贬以来，一度在4月底时触及6.26的18个月低位，累计贬幅达到约3.5%。押注人民币单边升值的投资/投机者无不受到波及。

在人民币衍生性商品多元且复杂的离岸市场上，人民币TRF(目标可赎回远期合约/外汇累计期权)卖出选择权遭受双倍杠杆赔付风险引爆，成为近期人民币大贬后其中一个最明显的例子。

信评机构惠誉副总经理黄嬿如认为，如有贸易避险需求的企业，不会在市场上消失，这个事件后，将〞back to basic(回归基本面)〞，做一些最简单的避险产品例如NDF(远汇)或简单的option(选择权)。

〞只要贸易还在，就有美元兑人民币的交易，有这个交易，人民币衍生品的需求就在...这个趋势不会改变。〞黄嬿如说。

在人民币最大离岸中心--香港及台湾监管当局前后对银行业祭出严控出售TRF的要求后，显示这个商品〞获利有限、风险无限〞的特性已部分触及离岸监管层的红线，特别是对非专业投资人出售。

然而对TRF的严格监管并不等于全然打压人民币相关衍生性商品。相反来说，由于人行此次引导人民币汇率走贬，打破市场单向升值的预期，反而创造了企业真正对人民币的避险需求，也为真正具避险功能的人民币商品带来商机。

〞其实企业会发现，当对人民币没有那么一面看好的时候，反而更容易做避险。〞渣打银行(香港)全球研究部高级利率策略师刘洁说。她认为，CCS(换汇换利交易)将逐渐变成较受欢迎的避险工具。

台湾金管会日前重罚永丰金控 旗下银行停业一年TRF，此为官方首次裁罚人民币相关衍生性商品业务推广缺失，亦为史上最长的停业处分。

金管会主委曾铭宗表示，还有三家银行TRF业务推广缺失比较严重，预计5月底左右将做出惩处。而根据统计台湾你TRF销售约有一万多人，散户就有1,000多人，其中还有非专业的散户(资产低于3,000万台币)，曾铭宗称这相当不适合。

香港监管单位也密切注意外汇期权的发展及风险。金管局3月间向银行发出通知，订定外汇累计期权及非杠杆式人民币挂鈎存款的集中风险计算，就非对冲目的的相关产品将按本金百分之百计入风险。

在该项通知中，金管局要求银行必须建立适当的程序评估客户在相关合约中曝露的风险是否恰当。一旦企业客户的资产组合已高度集中于累计期权合约或特定相关资产，银行不应再向该客户作出任何累计期权的招揽及建议。

金管局并明白指出，银行不得向非专业或是没有期权相关投资经验的投资者出售外汇累计期权。

从中国监管层的谈话来看，已多次强调希望人民币能用在实质贸易上。

中国人民银行行长周小川在3月初两会期间指出，人民币国际化是一个漫长过程，还有很多“家庭作业”没有做好。他特别鼓励台湾人民币业务上支持实体经济活动，在组合投资产品上要适当掌握节奏 。

**人民币资产胃纳未受影响**

尽管许多市场人士担心，人民币持续贬值将失去投资人的关爱，令人民币国际化的脚步受阻。不过从初步迹象看来，这种忧虑尚嫌过早。

投行汇丰指出，3月台湾、香港以及南韩的人民币存款数字持续成长，3月贸易结算也大幅增加，点心债发行创新高，并无迹象显示人民币资产的需求减弱。

〞人民币近期走疲并没有让离岸中心的存款速度放缓，表明出人民币升值不一定是促进人民币在国际贸易结算中使用的主要因素。〞汇丰亚洲高级外汇策略分析师王菊说。

此外王菊也表示，至3月离岸外汇即期及远汇每日成交量已达近300亿美元，去年底时约在100-150亿美元。此亦显示近期价格急剧变动并未造成流动性萎缩，离岸市场仍稳健发展。

**短空长多**

台湾银行业在历经此次的金检及惩罚后，料将有寒蝉效应；但也有市场人士认为，市场是短空长多，只要人民币回稳且双向波动确立，市场将趋于健康发展。

凯基投顾预估，在人民币贬值达满足点后，今年下半年可望见到相关业务回温。整体而言，该行估今年台湾银行业TMU(财务行销部)营收将较2013年减少约两成。

〞我们估第三季、第四季会慢慢pick up(业务回升)...有真正人民币避险需求的人会进来做TMU的其他商品...例如DF(远期外汇)、CS(换汇)等。〞上述投顾分析师指出。

摩根士丹利则估计，整体离岸市场的人民币TRF经杠杆后的余额规模约在1,500亿美元，其中台湾银行业市占约25%。

人民币自2012年下半年创造了单边升值的神话，令TRF大行其道。而这股热潮在台湾离岸中心成立后达到了最高点，部份是因为一些台资银行进入香港不久，存、贷款规模尚在起步阶段，销售人民币期权相关商品成了他们业务急起直追的利器。

而今年1月短短半个月时间，离岸人民币由6.07上方如腾云驾雾般狂升至纪录高点6.0160，当时台资银行圈里最热门的话题，就是哪家银行又让客户提早在三个月内获利出场，亮丽的成绩不但吸引了新客户，也让老客户继续加码。

然而，外汇市场如大海翻浪，一旦人民币持续贬值，抑或是停留在目前价位，客户将曝露在更大的风险。

尽管TRF在市场不是新种商品，但交易员指出，比起其他的七大工业国（G7）货币，离岸人民币市场发展尚浅，市场深度不足，一旦遇上单边走势，流动性问题曝露无遗。

一香港台资银行人士即指出，持有TRF的客户现阶段要停损的成本已较先前提高。这是因为目前愿意报价的投行并不多，价格几乎掌握在少数投行手里。

〞要停损，相当于要作一个反向的期权，投行知道你要买回去，价格自然开得很高，〞该名人士说，〞这些投行可不是吃素的！〞

**人民币汇率风险将成常态**

一名不愿具名的台湾金融监理官员指出，就像金融海啸时的连动债一样，台湾的银行和投资人在每一次的地雷商品中都会学到教训，让市场往更健全的方向前进。

但他也指出，资金仍会寻求它的去路，没有了TRF，还会有别的套利商品成为下一次的未爆弹。

另名外资银行外汇交易主管指出，现在不能再一面倒预期人民币终究会回到升值的轨道，人民币汇率的双向波动看来已成常态，风险常在。

〞投资人也要被教育，如果被告知风险还是要承作，就要能认赔...否则就没有资格投资投机性商品。〞上述台湾监理官员说。(完)