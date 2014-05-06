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货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 15:24 BJT

台湾个股: 宏达电估第二季营收650-700亿台币，上半年有机会转亏为盈

路透台北5月6日 - 台湾智慧型手机制造商--宏达电 周二表示，预估第二季营收650-700亿台币，高于市场预估的579亿台币。

该公司并指出，第二季预估毛利率在21.3-22%左右，每股净利2.21-3台币。

宏达电称，上半年料损益两平或转亏为盈。

宏达电 稍早公布，4月营收为220.79亿台币，较去年同期增12.7%。

宏达电今日收高3.55%，报175台币；加权股价指数 则收高0.47%。(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电新闻,请点选 (记者 金麦克；撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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