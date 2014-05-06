台湾个股: 宏达电估第二季营收650-700亿台币，上半年有机会转亏为盈

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透台北5月6日 - 台湾智慧型手机制造商--宏达电 周二表示，预估第二季营收650-700亿台币，高于市场预估的579亿台币。
该公司并指出，第二季预估毛利率在21.3-22%左右，每股净利2.21-3台币。
宏达电称，上半年料损益两平或转亏为盈。
宏达电 稍早公布，4月营收为220.79亿台币，较去年同期增12.7%。
宏达电今日收高3.55%，报175台币；加权股价指数 则收高0.47%。(完)
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参看宏达电新闻,请点选 (记者 金麦克；撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。