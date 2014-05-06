中国汇市：人民币早盘涨逾百点至两周新高，客盘结汇热情现升温苗头

* 人民币即期早盘走升逾百点

* 中间价微幅走弱

* 短期料继续在弱势区间振荡

* 但客盘结汇热情现走升苗头

路透北京5月6日 - 人民币汇率五一节后反弹行情正在持续。人民币兑美元即期汇率 周二早盘走升逾百点，且盘中一度触及6.2320元的两周新高。与中间价微幅走弱的势头相背。

交易人士称，市场客盘相对均衡，但节后客盘结汇热情有走升的势头，期待下午油盘购汇表现。

由于境内外人民币汇价基本持平，有时甚至境内购汇更为合适，节前油盘购汇成为影响市场的一股重要力量。

“中间价基本保持不动，还是透露出官方看法，贬的太快肯定是它不愿意看到的，中期来看估计在6.20-6.26之间弱势波动。”一股份制行交易员指出。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.233元，盘中最高触及6.2320元，为4月22日以来最高位，上日收报6.2455元。今日人民币兑美元中间价 为6.1565元，上日中间价为6.156元。

一国有大行交易员亦称，部分客户在前段时间境内美元价格达到心理价位后获利了结，推动人民币汇价走升，且节后油盘的购汇量明显变小。

他并指出，现在说人民币汇率回归升值还不大可能，但现在全市场因素作用下，买卖双方力量转变比较快，双向波动的态势犹在，值得关注的是，整体市场交投谨慎，跟风比较严重，方向并不明朗。

全球汇市方面，美元周一亚洲市场开盘走势谨慎，上周末段曾上演了一幕奇怪的反转走势，由强劲就业数据带来的涨势尽数回吐。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2085/35，上日尾盘为6.228。

北京时间12:08，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2330/50元，上一交易日尾盘报6.2415元。