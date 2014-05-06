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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 12:17 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元技术信号呈负面，趋势偏空

0358GMT

* 澳元/新西兰元连续五天高点下移，确立向下修正走势

* 利差交易杠杆需求浮现--新西兰元/美元引领反弹

* 五日、10日和20日移动均线向下，波林格区间扩大，下行走势确立

* 若收于1.0680下方，当下看76.4%回档位1.0627

* 1230GMT的澳洲央行利率决定中有关澳元的表述将受到关注

* 相关技术走势图： link.reuters.com/xaw98v

(完)

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