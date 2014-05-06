美国个股：苹果向新零售业务主管Ahrendts授予6,800万美元限制性股票

路透5月5日 - 美国公司苹果 周一在向监管机构提交的文件中表示，向新上任的零售业务主管Angela Ahrendts授予113,334股限制性股票，价值根据周一收盘价为6,810万美元。

Ahrendts为苹果的高级副总裁，且是公司内部职务级别最高的女性。她将在2014年6月1日至2018年6月14日授予期内陆续获得这部分股票。

Ahrendts是近10年来加入苹果高层团队的首位女性，其职责范围负责管理约有4.24万名雇员的庞大店面网络和线上团队。苹果于10月宣布对Ahrendts的任命，但她在5月1日才上任。

在加入苹果之前，Ahrendts曾担任Burberry Group 的首席执行官，见证了该公司营收翻倍且股价飙升250%。(完)