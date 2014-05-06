德国数据：4月民间活动继续扩张，新订单增长为经济注入活力

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
4月服务业PMI从3月所及的五个月低位53.0跳升至54.7，监测范围内的所有服务行业均出现成长。
“4月数据显示，德国服务业继续升温，自上月起产出成长加快，且高于第一季均值，”Markit分析师Oliver Kolodseike表示。
服务业企业增聘员工，但招聘速度较3月放缓。
“民间部门就业增长将提高工作保障，并通过民间消费为服务业需求提供支撑，”Kolodseike说。
投入价格增幅高于产出价格，因部分企业降价以刺激需求。(完)
(编译 高琦/杜明霞；审校 田建华/蔡美珍)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。