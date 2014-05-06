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货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 16:07 BJT

德国数据：4月民间活动继续扩张，新订单增长为经济注入活力

4月服务业PMI从3月所及的五个月低位53.0跳升至54.7，监测范围内的所有服务行业均出现成长。

“4月数据显示，德国服务业继续升温，自上月起产出成长加快，且高于第一季均值，”Markit分析师Oliver Kolodseike表示。

服务业企业增聘员工，但招聘速度较3月放缓。

“民间部门就业增长将提高工作保障，并通过民间消费为服务业需求提供支撑，”Kolodseike说。

投入价格增幅高于产出价格，因部分企业降价以刺激需求。(完)

(编译 高琦/杜明霞；审校 田建华/蔡美珍)
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