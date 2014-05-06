版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 16:13 BJT

欧元区数据：欧元区企业第二季开局稳健，4月综合PMI创35个月高位

“PMI终值证实...欧元区第二季初的成长步伐创三年来最快，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。

“最令人振奋的是，西班牙和爱尔兰景气强力翻转向上，当地成长速度分别创下七年及八年来最快。”

物价涨势仍旧疲软，不过调查显示投入成本略为加速上涨，再加上复苏脚步加快，这可望缓解通胀不兴的疑虑。

4月欧元区服务业PMI升至34个月高点53.1，3月时为52.2，这主要是新业务分项指数升至2011年6月以来新高，且就业分项指数略微上扬。

法国、德国、意大利、爱尔兰及西班牙等地的服务业活动一齐呈现扩张，为2011年5月以来首见。(完) (编译 石冠兰/张涛/张明钧; 审校 田建华/张若琪/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐