欧元区数据：欧元区企业第二季开局稳健，4月综合PMI创35个月高位

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
“PMI终值证实...欧元区第二季初的成长步伐创三年来最快，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。
“最令人振奋的是，西班牙和爱尔兰景气强力翻转向上，当地成长速度分别创下七年及八年来最快。”
物价涨势仍旧疲软，不过调查显示投入成本略为加速上涨，再加上复苏脚步加快，这可望缓解通胀不兴的疑虑。
4月欧元区服务业PMI升至34个月高点53.1，3月时为52.2，这主要是新业务分项指数升至2011年6月以来新高，且就业分项指数略微上扬。
法国、德国、意大利、爱尔兰及西班牙等地的服务业活动一齐呈现扩张，为2011年5月以来首见。(完) (编译 石冠兰/张涛/张明钧; 审校 田建华/张若琪/蔡美珍)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。