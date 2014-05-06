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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 12:47 BJT

新闻稿：澳洲央行维持指标利率在2.5%不变，今年全球经济可望好转

货币政策仍然宽松。利率很低，且储户继续追逐收益更高的投资工具。信贷增长略有升温。住宅价格在过去一年大幅上涨。汇率从一年前的高位回落，将帮助经济实现平衡增长。但以历史标准衡量，汇率仍较高。

展望未来，维持宽松的货币政策应可支持需求，并帮助经济增长逐步增强。未来两年的通胀率预计仍会落在2-3%的目标区间。

委员会认为，目前货币政策适当，可促进需求的持续增长，并且通胀结果符合目标。

根据目前的迹象，最审慎的做法可能是在一段时间内维持利率稳定。(完)

(编译 许娜/石冠兰/朱晓军/王翔琼；审校 田建华/张明钧/高琦)
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