英国数据：4月服务业扩张速度为今年以来最快，企业大举招人

“英国经济复苏没有乏力的迹象，而且第二季经济成长甚至可能进一步加快，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。

“4月数据显示，第二季经济至少将再次成长0.8%。”

4月综合PMI从3月的58.2升至59.4，创11月来最高水准。

民间部门企业聘雇速度创1998年1月开始这项调查以来最快。

“PMI产出和就业指数的力道，显示决策者关于何时开始升息的讨论将升温，尤其是再加上近期房价上涨，”Williamson表示。

周二的调查显示，服务业几乎没有物价压力迹象。服务业在英国经济中占比超过四分之三，囊括从大型银行到高级餐厅等企业。

新工作岗位增速略为放缓，但对经济前景的信心距离2月所及的四年半高位不远，这促使企业增加的就业岗位创去年10月来最多。(完)