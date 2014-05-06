英国数据：4月服务业扩张速度为今年以来最快，企业大举招人

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
“英国经济复苏没有乏力的迹象，而且第二季经济成长甚至可能进一步加快，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。
“4月数据显示，第二季经济至少将再次成长0.8%。”
4月综合PMI从3月的58.2升至59.4，创11月来最高水准。
民间部门企业聘雇速度创1998年1月开始这项调查以来最快。
“PMI产出和就业指数的力道，显示决策者关于何时开始升息的讨论将升温，尤其是再加上近期房价上涨，”Williamson表示。
周二的调查显示，服务业几乎没有物价压力迹象。服务业在英国经济中占比超过四分之三，囊括从大型银行到高级餐厅等企业。
新工作岗位增速略为放缓，但对经济前景的信心距离2月所及的四年半高位不远，这促使企业增加的就业岗位创去年10月来最多。(完)
(编译 田建华/杜明霞；审校 蔡美珍/于春红)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。